James Gunn hat einen 6-Jahres-Plan für DC: Jetzt kommen die Avengers der Marvel-Konkurrenz

James Gunn hat das DC Universe (DCU) übernommen und einen Langzeitplan, der nach sechs Jahren in einer großen Avengers-artigen Zusammenkunft enden soll.

Vergesst die Justice League, die wahren Avengers von DC Comics kommen jetzt erst. Zumindest darf man das annehmen, nachdem DCU-Chef James Gunn jüngst aus dem Superhelden-Nähkästchen geplaudert hat. Ein Vierteljahr vor dem Filmstart von Superman scheint es bereits großangelegte Langzeitpläne zu geben, die in einer Avengers: Endgame-esken Finalschlacht kulminieren sollen.

Das DCU von James Gunn: 6 Jahre bis zum großen Finale

Den Avengers-Vergleich brachte der Hollywood Reporter ins Spiel, nachdem man Gunn und seinen DC Studios-Partner Peter Safran bei einer Pressekonferenz zum jungen Superhelden-Universum reden hörte. "Wir haben intern einen Plan ausgearbeitet, sind aber gerne bereit abzuweichen, wenn wir Dinge bei der Entstehung von Superman oder Supergirl oder beim Schreiben der Drehbücher entdecken“, so Safran.



So seien einige unerwartete Projekte in der Priorität nach oben gerutscht, während einige andere weggefallen sind oder auf Eis gelegt wurden. Hier ein paar Updates zu den aktuellen Plänen für das DC-Filmuniversum von Warner Bros:

Kommende DCU-Filme, die noch in Arbeit oder fast fertig sind

Auch ist eine 2. Staffel von Peacemaker im Anmarsch sowie eine HBO-Serie namens Lanterns über die Weltenretter des Green Lantern Corps. Im Filmbereich ist ein zweiter The Batman-Film mit Robin Pattinson in der Mache, der allerdings nicht zum Rest des neuen DCU zählt. Neben Creature Commandos sind auch weitere Animationsserien wie My Adventures with Green Lantern und Starfire geplant, von denen es insgesamt fünf geben soll.

DCU-Projekte, mit denen man nicht mehr unbedingt rechnen sollte

Waller – Das Suicide Squad-Spin-off mit Viola Davis

Booster Gold – Serie über einen zeitreisenden Helden

The Authority – Film über Anti-Superhelden

Swamp Thing – James Mangolds Monsterfilm

The Penguin Staffel 2

Keinerlei Update scheint es bezüglich des Teen Titans-Superheldenfilms, dessen Drehbuch Ana Nogueira zu Papier bringen sollte, oder der Wonder Woman-Serie Paradise Lost gegeben zu haben.