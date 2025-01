James Gunn löst im neuen Superman-Film ein Problem, an dem Zack Snyder und Henry Cavill gescheitert sind

Im neuen Superman-Film trägt der Mann aus Stahl die ikonische rote Hose aus den Comics. James Gunn wurde erst von seinem Star zu dieser Entscheidung gebracht.

Vor wenigen Wochen erschien der erste Trailer zum neuen Superman-Film von James Gunn. Die Vorschau hat direkt Rekorde geknackt und wurde an einem Tag über 250 Millionen Mal aufgerufen.

Im Video war schon zu sehen, dass der neue Superman die ikonische rote Hose aus der Comicvorlage trägt. Gunn hat mit dieser Entscheidung zuerst gehadert und konnte erst von seinem Hauptdarsteller davon überzeugt werden.

James Gunn wurde vom neuen Superman-Star von roter Hose überzeugt

Screen Brief konnte zum Release des Superman-Trailers an einer Q&A-Runde mit dem Regisseur teilnehmen. Dabei kam auch die Frage auf, wie es die rote Hose des Superhelden in den kommenden DC-Blockbuster geschafft hat. Gunn erzählte, dass er sogar Zack Snyder um Rat bat. Der hatte für Man of Steel und Henry Cavills Superman-Version selbst darauf verzichtet:

Er sagte: 'Ich habe eine Milliarde Versionen mit den Hosen ausprobiert und bin einfach nie zum Ziel gekommen.' Und ich sagte: 'Ich verstehe, wie das so ist.'

Schaut hier den ersten Trailer zum neuen Superman-Film:

Superman - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Gunn fand das Kleidungsstück erst auch viel zu knallig und auffällig und war sich unsicher, ob er das Detail in seinen Superman-Film einbauen sollte. Dann sprach er mit dem neuen Hauptdarsteller David Corenswet darüber, der die rote Hose sofort liebte und dazu sagte:

Ich bin ein Außerirdischer aus dem Weltraum, der fliegen und Gebäude hochheben kann, und ich schieße Laserstrahlen aus meinen Augen, die Dinge auflösen können. Ich möchte, dass Kinder keine Angst vor mir haben. Also, was werde ich anziehen?

Dieses Argument überzeugte den Regisseur so sehr, dass er die rote Hose als Teil des Kostüm-Designs mit in den Blockbuster nahm.

Wann startet James Gunns Superman im Kino?

Der neue DC-Blockbuster läuft ab dem 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos.

Neben Corenswet als Clark Kent aka Superman sind in dem DC-Blockbuster unter anderem Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) als Lois Lane, Isabela Merced (Alien: Romulus) als Hawkgirl und Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) als Lex Luthor zu sehen.