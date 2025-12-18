Jared Padalecki und Jensen Ackles hassten diese Supernatural-Folge: Sie wurden von Dutzenden Bienen gestochen

Selbst bei einer Erfolgsserie wie Supernatural gibt es Folgen, die einfach schlecht sind. Bei einer Episode sind die Stars und die Fans sich absolut einig, dass sie schmerzt.

Mit 327 Folgen und 15 Staffeln gehört Supernatural zu den langlebigen Serien, was besonders für eine Horrorserie beeindruckend ist. Zu verdanken hat Supernatural diese lange Laufzeit vor allem der Verbindung zwischen den Stars und den Fans. Doch bei aller Liebe und Hingabe gibt es bei Supernatural nichtsdestotrotz bessere und schlechtere Folgen. Für Fans wie auch für die Stars Jared Padalecki und Jensen Ackles gehört die Folge Insekten (Staffel 1, Folge 8, im Original: Bugs) zu den Tiefpunkten.

Supernatural-Folge war für die Stars eine Tortur ohne Belohnung

Die unbeliebteste Folge von Supernatural, laut IMDb , ist die Folge Blutlinien (Staffel 9, Folge 20) mit einer Wertung von 5,8. Dahinter steht gleich Insekten mit 6,7. Danach haben alle Folgen mindestens eine Wertung von 7.

Aber auch, wenn Insekten nicht die am schlechtesten bewertete Folge des Fantasy-Meilensteins ist, war sie für Padalecki und Ackles wohl die Schlimmste. In einem Interview mit Entertainment Weekly wurden sie direkt gefragt, ob die Folge die Schlechteste sei und die Antwort von Jensen Ackles war mehr als eindeutig.

Ja, ich denke schon, angesichts dessen, was wir durchgemacht haben und wie es letztendlich ausgegangen ist. Im Grunde genommen hat sich der Aufwand nicht gelohnt.

Ungefähr 70.000 Bienen wurden ans Set gebracht und fingen schließlich an, die beiden Stars zu stechen. Die Winchesters sollten in der Szene zwar versuchen, die Tiere loszuwerden – doch jeder Schlag mit der Hand drohte, einen Stich nach sich zu ziehen.

Der Aufwand lohnte sich am Ende tatsächlich nicht. Ackles und Padalecki konnte nur mit Mühe und Not ihre Rollen spielen. Und wie sich am Ende herausstellte, waren die Bienen nicht besonders kameratauglich:

Wir wurden buchstäblich von Bienen gestochen. Und dann kam die Postproduktion, und die Bienen waren vor der Kamera nicht zu sehen, also mussten sie per VIXFX eingebaut werden.

Auch interessant:

Tatsächlich bewegten sich die Insekten so schnell, dass sie von der Kamera nicht eingefangen wurden. So waren die Darstellungen der Schauspieler zwar authentisch, aber der Aufwand in der Postproduktion sehr viel höher. Und die Darstellung hätten Ackles und Padalecki sicher auch hinbekommen, ohne gestochen zu werden.