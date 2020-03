Jason Bourne mit Matt Damon: Es gibt eine wichtige Verbindung zur Bourne-Serie

RTL zeigt heute Abend Jason Bourne mit Matt Damon in der Titelrolle des Agenten. Wir sagen euch, wie das Actionsequel mit der Fernsehserie Treadstone zusammenhängt.

Mit Jason Bourne zeigt RTL heute Abend um 20:15 Uhr den fünften Teil der Actionreihe um den von Matt Damon verkörperten titelgebenden Agenten. Inzwischen besteht das Franchise nach den Büchern von Robert Ludlum aber nicht nur aus Filmen. Im vergangenen Jahr erschien mit Treadstone eine Fernsehserie aus dem Hause USA Network, die mit der Geschichte der Kinoabenteuer verbunden ist.

Nachfolgend verraten wir euch, wie eng Jason Bourne bzw. die komplette Reihe mit der Serie zusammenhängt. Es sei auf kommende Spoiler hingewiesen.

Zurück zu den Wurzeln: Jason Bourne und Treadstone

Der ehemalige CIA-Auftragskiller Jason Bourne befindet sich auch im jüngsten Film auf der Flucht vor seinem ehemaligen Arbeitgeber. Diesmal gelingt es ihm bis zum Ursprung des so genannten Treadstone-Programms vorzudringen. Dabei handelt es um eine verdeckte CIA-Operation, im Zuge derer das Verhalten von Kandidaten modifiziert wird, um sie zu nahezu unaufhaltbaren Tötungsmaschinen umzuwandeln.

© USA Network Treadstone

Auch Jason Bourne war einst Teil des Vorhabens. Der Film enthüllt, dass dessen Vater Richard Webb (Gregg Henry) Treadstone ins Leben rief. Dieser versuchte jedoch die Rekrutierung seines Sohnes für das Programm zu verhindern.

Treadstone auf Amazon: Die enttäuschende Bourne-Serie hinkt den Filmen hinterher

Es stellt sich heraus, dass CIA-Direktor Robert Dewey (Tommy Lee Jones) Bourne mit einer Täuschung köderte. Webb starb im Beisein seines Kindes in Beirut durch eine mutmaßliche Terrorattacke. Tatsächlich orderte Dewey die Tötung an, um den Jungen die nötige Motivation zu geben, damit sich dieser Treadstone anschließt.

Das Bourne-Franchise wächst

Wie der Name vermuten lässt, nimmt sich die Fernsehserie Treadstone der titelgebenden Operation an. Sie beleuchtet sowohl Ursprünge als auch die Gegenwart des Programms. Im Oktober bestätigte Ben Smith, der als Produzent an der Filmreihe und der Serie beteiligt war bzw. ist, Verbindungen zu kommenden Kinoabenteuern (via Cinema Blend ).

Nach Aussagen Smiths sei ein weiterer Bourne-Film "definitv" in Arbeit. Der 2016 erschienene Jason Bourne hat einen wichtigen Grundpfeiler für die zukünftige Auseinandersetzung mit Treadstone gelegt, nachdem hierin Bournes Vater als Gründer enthüllt wurde.

© Universal Pictures Jason Bourne

Zwar äußerte Hauptdarsteller Matt Damon in der Vergangenheit Zweifel an der Fortführung der Filmreihe. Womöglich werden wir ihn nicht mehr in der Rolle des Agenten sehen. Ob mit oder ohne ihn dürfte sein mutmaßlich letzter Auftritt erzählerisch jedoch nachhallen, sofern sich die Verantwortlichen nicht für eine grundlegende Abkehr der bisherigen Ereignisse entscheiden.

Um 1 Uhr könnt ihr euch eine Wiederholung von Jason Bourne ansehen. Die komplette 1. Staffel von Treadstone steht hierzulande bei Amazon Prime zur Verfügung.

Was erhofft ihr euch von der Zukunft des Bourne-Franchises?