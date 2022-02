Jason Statham baut gerade sein eigenes Fast & Furious mit Monstern auf & dieser Action-Zugang ist der Beweis

Jason Statham baut gerade sein eigenes Fast & Furious mit Haien auf und der neuste Besetzungscoup für Meg 2 ist ein Actionstar, der The Stath plattmachen könnte.

Jason Statham ist bekanntlich das Scheidungskind der Fast and Furious-Reihe. Wenn er aber so weiter macht, hat er die Abreibungen mit Vin Diesel bald nicht mehr nötig. Denn The Stath arbeitet gerade an seinem eigenen Fast and Furious, nur eben nicht mit Autos, sondern Riesenmonstern. Das zeigt die wachsende Besetzung von Meg 2.

Jason Stathams Fast and Furious mit Monstern kriegt Martial Arts-Zuwachs

In Meg trat Jason Statham vor vier Jahren gegen einen riesigen Ur-Hai an und das ziemlich erfolgreich. Im Sequel Meg 2 wird er dabei Besuch von einem der erfolgreichsten Actionstars der Gegenwart bekommen: Wu Jing. Der chinesische Martial Arts-Darsteller und -Regisseur bricht regelmäßig die Box Office-Rekorde seiner Heimat und bewies sein Können in Action-Sehenswürdigkeiten wie den Wolf Warrior-Filmen und Lethal Warrior.

© China Film Group Wu Jing in Wolf Warrior 2

Ich persönlich hätte ein Wu Jing-Engagement eher in Fast and Furious 10 oder John Wick 4 erwartet, schnappen sich diese beiden Actionreihen doch verlässlich die bekanntesten Brachialo-Stars der Gegenwart. In der Besetzung von Meg 2 dürfte sich Wu Jing aber ebenso gut machen. Denn es gibt neben einem Riesen-Hai zum KO-Schlagen auch Jason Statham sowie vermutlich diverse andere Monster. Durch das Casting hebt sich Teil 2 auch insofern vom Vorgänger ab, als Statham da nicht mehr der Action-Platzhirsch ist. Zumindest auf dem Papier.

Falls ihr euch einen Eindruck von Wu Jings Fähigkeiten machen wollt, lohnen sich diese Filme:

Wolf Warrior bei Amazon Prime *

* Die wandernde Erde bei Netflix

Kill Zone - SPL bei Amazon *



* Lethal Warrior bei Amazon *

Wu Jing kommt, aber ein anderer Star verlässt die Action-Reihe mit Jason Statham

Wie die Variety in ihrer Meldung zum Casting anmerkt, muss Meg 2 dafür einen Verlust hinstecken. Resident Evil-Star Li Bingbing, die in Teil 1 die weibliche Hauptrolle gespielt hatte, wird nicht zur Hai-Reihe zurückkehren. Mit dabei sind dafür die ebenfalls Resident Evil-erfahrene Sienna Guillory, The Gifted-Star Skyler Samuels und Sergio Peris-Mencheta aus Snowfall.

Wu Jings Betritt zur Hai-Action dürfte besonders wichtig für den Blockbuster sein, weil Meg 1 und 2 amerikanisch-chinesische Koproduktionen sind. Allein in China spielte Teil 1 über 150 Millionen Dollar ein und damit mehr als in den USA. Wu Jing könnte dabei behilflich sein, die Zahl bei Meg 2 zu erhöhen.

Einen Kinostart hat Meg 2 noch nicht. Die Regie führt diesmal Ben Wheatley (High Rise, Rebecca), der erstmals einen Blockbuster stemmt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.