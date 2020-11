"Nicht mal für Halloween": Sons of Anarchy-Rückkehr von Charlie Hunnam passiert niemals

Viele Jahre nach dem Ende von Sons of Anarchy hat Charlie Hunnam jetzt nochmal darüber gesprochen, wie viel ihm seine Hauptrolle als Jax bedeutet. Eine Rückkehr schließt er aber endgültig aus.

Jax Teller aus Sons of Anarchy ist eine dieser Rollen, die eine ganze Karriere definieren können. Charlie Hunnam denkt genauso und hat in einem neuen Interview jetzt nochmal darüber gesprochen, wie viel ihm die Figur bedeutet und wie sie sein ganzes Leben verändert hat.

Neben den vielen nostalgischen und glücklichen Gefühlen spricht der Schauspieler aber auch Klartext. Hunnam hat mit Sons of Anarchy definitiv abgeschlossen und eine Rückkehr als Jax kommt für ihn nicht infrage.

Sons of Anarchy hat Jax Teller als Schauspieler geformt

Im Interview mit People zur Veröffentlichung seines neuen Films Jungleland spricht Charlie Hunnam davon, dass ihm Sons of Anarchy überhaupt erst eine Karriere verschafft hat:

Nun, ehrlich gesagt, es gab mir eine Karriere. Und es gab mir die Fähigkeit, das Vertrauen zu haben, dass ich in der Lage sein würde, [Schauspiel] als lebenslange Karriere zu machen.

Sons of Anarchy war für ihn direkt die ideale Möglichkeit als umfangreicher Einstieg ins Schauspielgeschäft:

Ich glaube, ich bin als ziemlich unerfahrener und noch nicht sonderlich fähiger Schauspieler zu Sons of Anarchy gekommen. Ich war nicht einer dieser Menschen, die von Natur aus talentiert geboren wurden. Ich musste diese Fähigkeiten wirklich entwickeln.

Die Arbeit am Set der Serie beschreibt Hunnam auch als Erfahrung wie am College:

Viele dieser Fähigkeiten habe ich mir angeeignet, indem ich zur Arbeit gegangen und jeden Tag 10 Drehbuchseiten von Sons of Anarchy für sieben Jahre gedreht habe. Es fühlt sich wie meine College-Zeit an. Ich wusste am Anfang sehr wenig über den Schauspielprozess und danach etwas mehr.

Charlie Hunnam hat mit Sons of Anarchy und Jax endgültig abgeschlossen

So dankbar der Schauspieler auch für Rolle und die Erfahrung am Set ist, so konsequent hat Hunnam mittlerweile mit Sons of Anarchy abgeschlossen. Auf die oft gestellte Frage, ob er Jax nochmal spielen würde, antwortet er deutlich:

Ich würde die Weste nie im Leben nochmal anziehen. Ich würde mir die Ringe niemals wieder anziehen. Nicht einmal für Halloween.

Auch wenn Jax jahrelang ein großer Teil von Charlie Hunnams Leben geworden ist, bleibt der Charakter für ihn nach dem Serienende von Sons of Anarchy tot und begraben:

Er ist jetzt tot. Für mich gibt es keine Rückkehr mehr. Als er gestorben ist, ist er gestorben.

Eine Möglichkeit für die Rückkehr von Jax wäre das Spin-off Mayans MC. In den bislang zwei Staffeln der Serie wurden schon ein paar bekannte Gesichter aus Sons of Anarchy für kurze Auftritte zurückgebracht. Charlie Hunnam hat jetzt aber klargestellt, dass sich sein Jax nicht bei diesen Rückkehrern einreihen wird.

