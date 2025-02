"Jeden Abend ein Date": Bill Kaulitz lässt sich nach der Trennung von Marc Eggers nicht kleinkriegen

Bill Kaulitz scheint nicht unter der Trennung von Marc Eggers zu leiden. Der Tokio-Hotel-Frontsänger plauderte Details über sein aktuelles Liebesleben aus.

Dass Bill Kaulitz offen mit seinem Liebesleben umgeht, ist kein Geheimnis. Immer wieder plaudert der Musiker gerne aus dem Nähkästchen. Seine letzte Trennung ist noch nicht lange her, doch Bill scheint kein Trübsal zu blasen. Denn er ist direkt zurück in den Datingpool gehüpft, wie er jetzt verriet.

Bill Kaulitz & Marc Eggers: Eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt war

Es war wohl die Liebesüberraschung überhaupt: Bill Kaulitz und Marc Eggers (Ballermann-Sänger und bekannt aus Köln 50667) sind ein Paar. Bereits 2023 machten Gerüchte die Runde, dass die beiden anbandeln würden, als innige Fotos der beiden vom Münchner Oktoberfest aufgetaucht waren. Nur ein Jahr später zeigten sich die beiden auf dem Event erneut ganz offen zusammen.

Lange wurde spekuliert, bis Bill die Beziehung in seinem Podcast Kaulitz Hills endlich öffentlich bestätigte. Dabei erwähnte er jedoch nie Marcs Namen. Doch das Glück war den beiden Männern nicht vergönnt. Schnell kamen Trennungsgerüchte auf, die Bill erst Anfang 2025 dann auch bestätigte.

"Jeden Abend ein Date": So bewältigt Bill Kaulitz seinen Trennungsschmerz

Wie lange die beiden nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen, ist nicht bekannt. Allzu lange kann die Trennung aber nicht her sein. Dennoch steckt Bill Kaulitz nicht den Kopf in den Sand und lenkt sich mit Verabredungen en masse ab.

Im Podcast plauderte Bill mit seinem Bruder Tom Kaulitz über den Valentinstag und so kommt eins zum anderen. Der Mann von Heidi Klum merkte an, dass sein Zwilling zum Tag der Liebenden ganz schön viele Blumen bekommen habe. Und tatsächlich kann sich der Sänger kaum vor Anfragen retten, denn Bill bestätigte daraufhin:

Ich habe momentan mehrere Verehrer, weil ich es gut finde, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen.

Vor allem während seines Besuchs in der Hauptstadt scheint Bill ganz schön beschäftigt gewesen zu sein. Er offenbarte seinem Bruder: "Ich habe jetzt, wenn ich in Berlin bin, jeden Abend eigentlich ein Date." Doch nicht alle seiner Verehrer stammen aus Deutschland, es seien auch Kandidaten aus den USA dabei.

Dass Bill sich nicht festlegen will, ist wohl keine Seltenheit. Tom stellte nämlich schmunzelnd fest: "Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du nicht mehrere Verehrer hattest." Diese Aussage kann sein Bruder aber nicht unterschreiben, denn in seiner Vergangenheit habe er in seinen Beziehungen nur Augen für seine Partner gehabt.