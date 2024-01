"Viel härter, viel bizarrer": Zack Snyder verrät neue Details zum Start der krasseren Rebel Moon-Fassung

Zu Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers soll eine brutalere Fassung erscheinen. Neben vielversprechenden Details verrät Zack Snyder auch einen Zeitrahmen für den Netflix-Start der zweiten Version.

Für Zack Snyder ist Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers erst der Anfang. Der Star-Regisseur plant, auf Netflix ein ganzes Sci-Fi-Universum aufzubauen. Einer der nächsten Schritte wird die Veröffentlichung einer brutaleren und sexuell freizügigeren Fassung des ersten Teils sein. Jetzt verriet Snyder auch, wann Fans die Erwachsenenversion ungefähr erwarten können.

Netflix war von Zack Snyders versauter Rebel Moon-Fassung schockiert

Wie Snyder im Gespräch mit seinem Regie-Kollegen Louis Leterrier (The Transporter) im The Director's Cut -Podcast enthüllte, soll die neue Fassung von Rebel Moon Teil 1 im Sommer 2024 erscheinen. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Die zweite Fassung ist auf ein US-amerikanisches R-Rating ausgelegt, was in Deutschland häufig einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren entspricht.

Schaut euch hier den Trailer zu Rebel Moon Teil 1 an:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Snyder zufolge war Netflix von der "viel härteren [und] viel bizarreren" Fassung des Films schockiert. "Sie lasen das Drehbuch und meinten: 'Du hast nicht übertrieben! Ein 200-seitiges Drehbuch, ja? Sowas können wir nicht verfilmen. [...] Jeder ist nackt, es ist Wahnsinn.'"

Die Seitenzahl des Drehbuchs wird sich reduziert haben, aber ganz offensichtlich hat Netflix der Veröffentlichung der härteren Rebel Moon-Fassung zugestimmt. Wie viel Nacktheit und Brutalität dort zu sehen ist, werden Fans wohl in einigen Monaten herausfinden.

