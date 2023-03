Jenna Ortega soll Horror-Komödie retten, die seit 33 Jahren in der Entwicklungshölle schmort – mit ihrem Wednesday-Regisseur Tim Burton

Nach Wednesday und Scream hat Jenna Ortega ihre nächste große Rolle ins Auge gefasst: Beetlejuice 2 mit Wednesday-Regisseur Tim Burton.

Wenn Jenna Ortega über die Dreharbeiten ihrer Netflix-Serie Wednesday spricht, klingt das nicht sonderlich angenehm. Entweder wegen kreativer Differenzen oder weil sie trotz Covid-Symptomen vor die Kamera treten musste. Das hält sie aber nicht davon ab, noch einmal mit Wednesday-Regisseur Tim Burton zu arbeiten, und zwar beim lange erwarteten Sequel Beetlejuice 2.

Jenna Ortega in Tim Burtons Beetlejuice 2? Das ist bekannt

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber so lautet der Stand:

Jenna Ortega hat Interesse an einer größeren Rolle in Beetlejuice 2, wie der Hollywood Reporter meldet.

meldet. Sie würde die Tochter von Winona Ryders Figur Lydia aus dem ersten Teil spielen.

Tim Burton führt wieder Regie, Michael Keaton soll als Beetlejuice zurückkehren und Ryder ebenfalls.



Sollte Jenna Ortega unterschreiben, wird Beetlejuice 2 wohl schon im Mai oder Juni gedreht. Damit würde die Fortsetzung nach 33 Jahren aus der Entwicklungshölle entkommen

Die Pläne für Beetlejuice 2 reichen bis ins Jahr 1990 zurück

Warner Michael Keaton als Beetlejuice

Beetlejuice kam 1988 ins Kino, schon zwei Jahre später begann Tim Burton die Arbeit an der Fortsetzung Beetlejuice Goes Hawaiian. Dafür wollten auch die Stars zurückkehren, allerdings wurde aus der Fortsetzung nichts. In der Folge arbeiteten sich so unterschiedliche Autoren wie Kevin Smith und Seth Grahame-Smith an Ideen für ein Sequel ab, doch Jahrzehnte vergingen, ohne dass Beetlejuice 2 Realität wurde. Das könnte sich nun ändern. 2022 wurde das Sequel von Warner Bros. (erneut) angekündigt und nach einer Weile gab auch Tim Burton zu, darin involviert zu sein.

Worum geht's in Beetlejuice?

Der 1988 erschienene Beetlejuice ist eine Horror-Komödie über einen sogenannten Bio-Exorzisten, der das Leben einer Familie durcheinander bringt.

Barbara und Adam Maitland (Geena Davis und Alec Baldwin) sind frisch verheiratet. Doch bei einem Autounfall kommen die beiden ums Leben und müssen von nun an für 125 Jahre in ihrem Haus bleiben. Sobald sie es verlassen wollen, landen sie nicht außerhalb des Hauses, sondern auf dem Saturn, um von einem riesigen Sandwurm verfolgt zu werden. Auch die Behörde für das Leben nach dem Tod kann ihnen nicht weiterhelfen. Als schließlich eine neue Familie in das Haus einzieht – Delia (Catherine O’Hara), Charles (Jeffrey Jones) und Tochter Lydia (Winona Ryder) – haben die Maitlands keine ruhige Minute mehr. Mit allen Mitteln des Spuks versuchen sie, die Familie aus dem Haus zu jagen.

Dafür rufen sie den Poltergeist Beetlejuice (Michael Keaton) um Hilfe, der immer dann kommt, wenn man seinen Namen dreimal ausspricht und durch dasselbe Ritual wieder verschwindet. Doch Beetlejuice schreckt vor nichts zurück und bald müssen die Maitlands alles daran setzen, um ihn wieder loszuwerden.



Einen Starttermin für Beetlejuice 2 gibt es noch nicht. Sollte der Film wirklich ab Mai gedreht werden, ist eine Veröffentlichung 2024 denkbar. Angesichts der Vorgeschichte des Projekts, sollte man den eigenen Optimismus, was die Realisierung angeht, aber erstmal in Grenzen halten.