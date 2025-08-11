Jennifer Lawrence hat ihren verstörendsten Film selbst nicht verstanden – obwohl sie "mit dem Regisseur schlief"

Vor acht Jahren hat Hunger Games-Star Jennifer Lawrence in einem bizarren Psychothriller mitgespielt. Wirklich verstanden hat sie die Story des Films nicht, obwohl sie damals mit dem Regisseur zusammen war.

Mit ihrer Rolle der Katniss Everdeen in den Tribute von Panem-Verfilmungen wurde Jennifer Lawrence zum Weltstar. Daneben hat sie sich aber auch in weitaus gewagteren und provokanteren Filmen ausprobiert. Ihr bis heute wohl verstörendster Film ist der Psychothriller-Mindfuck mother! von Black Swan-Regisseur Darren Aronofsky.

Lawrence bezeichnete ihren Part in dem Film nicht nur als traumatische Erfahrung. Sie hat die vieldeutige Story von mother! auch selbst kaum verstanden.

Jennifer Lawrence ist von Psycho-Mindfuck mother! selbst verwirrt

In dem Film von 2017 spielen die Hunger Games-Darstellerin und Javier Bardem ein namenloses Ehepaar, das zurückgezogen in einem Landhaus lebt. Während er als Poet in einer Schaffenskrise steckt, wächst ihr die Rolle der stereotypen Hausfrau über den Kopf. Nach der Ankunft unerwarteter Gäste (Ed Harris und Michelle Pfeiffer) spitzt sich die beklemmende Atmosphäre zu einem immer stärker eskalierenden Alptraum zu.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu mother! schauen:

Mother! - Trailer (Deutsch) HD

In der US-Talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen sprach Lawrence laut IndieWire 2023 darüber, dass sie von der Story des verstörenden Psychothrillers bis heute verwirrt ist. Auf die Frage, wie sehr sie mother! auf einer Skala von 1 bis 10 verstanden hätte, antwortete sie:

Ich bin ehrlich. Nun ja, ich habe mit dem Regisseur geschlafen, also hatte ich CliffsNotes [eine amerikanische Sammlung zahlreicher Zusammenfassungen und Guides]. Also … fünf? Oder vier. Aber wenn jemand Tipps zum Verständnis seiner Filme braucht, wisst ihr, was zu tun ist.

Damit spielt die Schauspielerin auf ihre damalige Beziehung mit Darren Aronofsky an. Lawrence und der Regisseur begannen ihre Beziehung während der Dreharbeiten zu mother! und beide waren rund ein Jahr zusammen. Im November 2017 trennte sich das Paar.



Auch interessant: Bei Amazon Prime streamt jetzt der beste Film aller Zeiten



Wo und wie kann man den Jennifer Lawrence-Schocker mother! streamen?

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid oder den Psychothriller mit JLaw mal wieder schauen wollt, könnt ihr mother! bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist der Film derzeit nirgends verfügbar.