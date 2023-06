Jennifer Lawrence hat sich vor Die Tribute von Panem für eine der größten Fantasy-Reihen beworben und wurde "sofort abgelehnt"

Bevor Jennifer Lawrence durch die Hunger Games-Filme zum Star wurde, scheiterte sie daran, die Hauptrolle eines ebenso berühmten Fantasy-Franchises zu ergattern.

Die Rolle der Katniss Everdeen in den vier Sci-Fi-Filmen der Die Tribute von Panem-Reihe brachte Jennifer Lawrence ihren schauspielerischen Durchbruch. Davor hatte sie allerdings die Hauptrolle einer anderen, später enorm erfolgreichen Fantasy-Reihe im Blick: Sie bewarb sich als Bella Swan für die Twilight-Filme.



Verpasste Fantasy-Chance: Jennifer Lawrence ging ohne Erfolg zum Twilight-Vorsprechen

Bevor Stephenie Meyers vier Twilight-Romane zwischen 2008 und 2012 in fünf Teilen verfilmt wurden, war die Hauptrolle der Fantasy-Besteller, Bella Swan, eine Figur, auf die viele Jungstars ein Auge warfen. Letztendlich ergatterte Kristen Stewart den Part der Jugendlichen, die sich in einen Vampir verliebt. Doch auch Jennifer Lawrence ging damals zum Vorsprechen.

In einer Podcast-Episode von The Rewatchables erinnerte die heute vor allem für Die Tribute von Panem bekannte Jennifer Lawrence sich jüngst an das Casting:

Ich habe für Twilight vorgesprochen und sie haben mich sofort abgelehnt. Ich habe nicht mal einen Rückruf bekommen, um in die zweite Runde zu kommen. Aber mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Meine Hunger Games-Rolle habe ich, glaube ich, ungefähr ein Jahr später erhalten.

Studiocanal/Concorde

Ob Jennifer Lawrence in den Augen von Catherine Hardwicke und den Twilight-Macher:innen nun einfach charakterlich nicht als Bella infrage kam oder ob es zu viel Konkurrenz gab: Als Gedankenexperiment ist es in jedem Fall nachträglich spannend, sich die Darstellerin an der Seite von Robert Pattinson vorzustellen. So aber erlangte Lawrence nicht als Fantasy-Star, sondern erst mit X-Men: Erste Entscheidung (2011) und der Sci-Fi-Reihe der Hunger Games (2012-2015) ihren Star-Status.



Am Ende bleibt vor der diesjährigen Panem-Wiederbelebung nur die Frage offen, ob Jennifer Lawrence (wie bei den Tributen von Panem) auch Fan von Stephenie Meyers Twilight-Büchern war und eigentlich gegen eine Roman-Verfilmung war, obwohl sie sich dafür bewarb.



Die Tribute von Panem streamen gerade bei Netflix, streamen gerade bei Netflix, WOW *, Paramount+ *, JoynPLUS * und Amazon Twilight könnt ihr aktuell bei Netflix und könnt ihr aktuell bei Netflix und WOW * schauen

Podcast für Fantasy-Fans: 13 Serien-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserien zu One Piece und Avatar: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.