Jesus als Superheld wiedergeboren: Fantasy-Serie von Netflix mit bizarrer Geschichte hat ersten Trailer und ihr könnt ihn hier sehen

Comic-Verfilmungen gibt es auch weit abseits von Marvel und DC. Das beweist die Netflix-Serie Der Auserwählte, die sich Jesus als Superheld vorstellt. Jetzt gibt es einen Teaser-Trailer.

Netflix hat dieses Jahr noch einige interessante Serien auf Lager. Dazu gehört auch die Comic-Verfilmung Der Auserwählte, die auf eine Vorlage von Mark Millar zurückgeht, namentlich American Jesus. Die Geschichte dreht sich um einen zwölfjährigen Jungen, der herausfindet, dass er besondere Kräfte hat.

Der Protagonist der Serie ist jedoch nicht irgendein weiterer Superheld. Nein, er wird als der zurückgekehrte Jesus Christus aufgenommen. Wasser in Wein verwandeln? Kein Problem! Doch in Der Auserwählte nimmt die messianische Geschichte schon bald düstere Züge an, wie der erste Trailer zur Netflix-Serie zeigt.

Fantasy-Bei Netflix: Erster Trailer zu Der Auserwählte

Bei Der Auserwählte (auch bekannt unter den Titeln The Chosen One und El Elegido) handelt es sich um eine US-amerikanisch-mexikanische Koproduktion. Im Original werden die Dialoge teils in Spanisch, teils in Englisch gesprochen. Wie der multilinguale Ansatz in der deutschen Synchronisation gelöst wird, steht noch nicht fest. Die kreativen Köpfe hinter der Serie sind Everardo Gout und Leopoldo Gout.

Wann startet Der Auserwählte Staffel 1 bei Netflix?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Die 1. Staffel von Der Auserwählte startet am 16. August 2023 bei Netflix. Insgesamt erwarten uns sechs Episoden, die Millars Geschichte in Form bewegter Bilder zum Leben erwecken.

