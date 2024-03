Jetzt auf Amazon Prime: Neuer Action-Thriller mit Gerard Buttler ist ein packender Wettlauf gegen die Zeit, aber kaum jemand kennt ihn

Hollywood-Star Gerard Butler ist ab sofort in einem grimmigen Action-Film bei Amazon Prime zu sehen. Er hat den Thriller sogar mitproduziert und muss sich darin auf die Suche nach seiner verschwundenen Frau begeben.

Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Action-Thriller sein, könnte Amazon Prime jetzt den passenden Film für euch haben. Chase ist ein Film aus dem Jahr 2022 von Brian Goodman und erzählt die Geschichte einer dramatischen Suche nach der eigenen Ehefrau.

Gerard Butler-Thriller bei Amazon Prime: In Chase wird der eigene Ehemann zum Verdächtigen

In Chase (Originaltitel: Last Seen Alive) fährt Will Spann (Gerard Butler) seine Ehefrau Lisa (Jaimie Alexander) zu ihren Eltern, wo sie etwas Abstand gewinnen will. Doch auf der Hinfahrt verschwindet Lisa plötzlich auf einer Tankstelle. Will sucht verzweifelt nach ihr, doch er kann sie nicht auffinden und schaltet die Polizei ein.

Weder die Polizei noch Lisas Eltern wissen, wo Wills Ehefrau abgeblieben ist. Die Suche nach ihr geht sogar so weit, dass Will selbst zum Verdächtigen wird. Und so beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, in der Will seine Unschuld beweisen und seine Ehefrau wiederfinden muss.

Voltage Pictures/Amazon Chase bei Amazon Prime

Chase wird zum meistgesehenen Film auf Netflix

Bei seiner Netflix-Premiere in den USA kam Chase besonders gut an. Wie Variety schreibt, haben rund einen Monat nach seiner Veröffentlichung 747 Millionen Zuschauende den Film auf Netflix gesehen. Damit landete Chase auf Platz 6 der "Nielsen Streaming Top 10"-Liste, die wöchentlich neu aufgestellt wird.

Das Fazit: Sowohl auf IMDb als auch bei der Moviepilot-Community kommt der Film mit einer durchschnittlichen Wertung weg. Der Film erreicht bei IMDb eine 5,7 von 10, in unserer Community eine 5,3 von 10

In Deutschland ist Chase erst jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Es bleibt abzuwarten, ob der Film hierzulande einen genauso großen Hype wie in den USA auslöst. Seid ihr im Besitz eines Abonnements bei Amazon Prime, könnt ihr euch ja selbst vom Action-Thriller überzeugen.

