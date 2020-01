Jetzt bei Amazon Prime: Alle 27 neuen Filme und Serien der Woche

Mit der finalen Staffel des Sitcom-Hits The Big Bang Theory im Gepäck sind diese Woche wieder einige neue Filme und Serien bei Amazon Prime erschienen.

Nach einer mit zahlreichen namhaften Titeln bespickten Neujahrswelle an Filmen und Serien lässt es Amazon Prime diese Woche ein wenig ruhiger angehen. Nichtsdestotrotz dürfte für den ein oder anderen Zuschauer auf jeden Fall etwas dabei sein. So könnt ihr euch seit Kurzem etwa die finale 12. Staffel der beliebten Sitcom The Big Bang Theory beim Streaming-Dienst des Online-Versandriesen ansehen.

Fans der Film- bzw. Buchreihe rund um Jason Bourne erwartet derweil die erste Fernsehserie des knallharten Actionthriller-Franchises. Die komplette 1. Staffel von Treadstone steht seit heute zum Streamen bereit. Heiterer dürfte es mit zwei der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt werden: Ich - Einfach unverbesserlich und Ich - Einfach unverbesserlich 2.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle 27 neuen Filme und Serien bei Amazon Prime.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Was schaut ihr euch als nächstes bei Amazon Prime an?