Jetzt bei Amazon Prime: Alle 42 neuen Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche bietet Amazon Prime wieder viele neue Filme und Serien für Abonnenten zur Auswahl. Wir haben euch das komplette Programm zusammengestellt.

Über 40 neue Filme und Serien sind diese Woche für Abonnenten bei Amazon Prime neu im Angebot. Große Titel sind diesmal eher weniger dabei, doch Fans von klassischen Thrillern, Gruselfilmen oder kleineren Sci-Fi-Filmen dürften mit Titeln wie Verräter wie wir, We Have Always Lived in the Castle und Jonathan auf ihre Kosten kommen.



Highlight der Woche ist Sofia Coppolas Spielfilmdebüt The Virgin Suicides - Verlorene Jugend aus dem Jahr 1999. In dem Film über fünf Schwestern (unter anderem Kirsten Dunst), die in einer streng religiösen Familie in Isolation aufwachsen, verbindet Coppola ihren verträumten Coming-of-Age-Stil mit tiefsitzenden Problemen, unergründlichen Abgründen, schweren Depressionen und suizidalen Ausflüchten. Dadurch entsteht ein polarisierendes Filmerlebnis, das sich nicht mehr so schnell vergessen lässt.

Übersicht: Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

6. Juli: Injustice - Unrecht! - Staffel 1

6. Juli: Little Hippo - Staffel 1

7. Juli: Call my Agent! - Staffel 2+3

7. Juli: Jillian Michaels - Killer Cardio - Staffel 1

8. Juli: Tayo Der Kleine Bus - Staffel 5

8. Juli: Rekkit Riesenhase - Staffel 1

9. Juli: Breathe: Into The Shadows - Staffel 1

9. Juli: Die Snobs - Staffel 1

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



