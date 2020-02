Jetzt bei Amazon Prime: Die verrückte Parodie von Hangover und Tribute von Panem

Man kreuze die Hitkomödie Hangover mit der Science-Fiction-Dystopie Die Tribute von Panem. Willkommen bei den nun bei Amazon Prime verfügbaren Hungover Games.

So einen Kater hattet ihr noch nie. Vier Männer wachen nach einem Junggesellenabschied völlig fertig auf. Doch etwas ist anders als nach anderen durchzechten Nächten. Ach ja, sie sind nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern in einer dystopischen Zukunft und müssen in einem Spiel auf Leben und Tod um ihr Überleben kämpfen.

Seit gestern könnt ihr euch The Hungover Games bei Amazon Prime via Stream ansehen. Der Titel setzt sich aus zwei Filmreihen zusammen, die in der Komödie parodiert werden: Hangover und Die Tribute von Panem, welche im englischen Original The Hunger Games heißt. Doch das ist erst der Anfang.

Auch Marvel ist nicht sicher vor den Hungover Games

Denn neben Hangover und Die Tribute von Panem zieht der Streifen noch eine Reihe anderer bekannter Filme bzw. Filmreihen durch den Kakao, darunter die Piratenabenteuer von Fluch der Karibik, Marvels Thor, Quentin Tarantinos Django Unchained und die Mark Wahlberg-Komödie Ted.

Schon der Trailer deutet an, in welcher Tradition The Hungover Games steht. Billige Produktionswerte treffen auf offensive Wort- und Dialogkreationen aka Witze, die ihre Vorbilder mit gehöriger Plumpheit zitieren. Erinnerungen an andere Vertreter dieser Parodie-Tiefflieger werden wach, wie etwa Die Pute von Panem - The Starving Games (nochmal Die Tribute von Panem) oder natürlich Scary Movie.

Zum Weiterlesen: Quantität statt Qualität - Die Pute von Panem & Co.



In ihrem "So dumm, dass es schon wieder lustig ist"-Mantra liegt für manche Zuschauer der Reiz, so auch bei The Hungover Games. Hinter dem Film steckt übrigens Regisseur Josh Stolberg, der seit dem Erscheinen des Streifens 2014 zwar keinen weiteren Spielfilm inszenierte. Zu seinen Drehbucharbeiten zählen aber gleich zwei Filme der Slasherreihe Saw, nämlich Jigsaw sowie der kommende The Organ Donor.

The Hungover Games erhielt keinen regulären Kinostart und erschien direkt via Stream bzw. auf DVD und Blu-ray.

The Hungover Games bei Amazon Prime: Schaut ihr euch den Film an?