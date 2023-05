Jetzt bei Amazon Prime: Verdammt guter Horror-Thriller überrascht in 600 Metern Höhe mit Extremspannung und erschütternder Wendung

Ein packender Horror-Thriller in 600 Metern Höhe hat sich ins Programm von Amazon Prime geschlichen und lehrt auch schwindelfreie Spannungs-Fans das Fürchten: Fall ist definitiv eine Empfehlung.

Horror-Thriller Fall weckt bei Amazon Prime eure Höhenangst – selbst wenn ihr sonst schwindelfrei seid

Fall - Fear Reaches New Heights entwickelt sich vom scheinbaren B-Movie bei Amazon Prime * zum. Denn wer sich am Anfang fragt, was schon passieren kann, wenn zwei Freundinnen einen 600 Meter hohen Funkturm im Nirgendwo erklettern, der weiß noch nicht, was Angst ist.

Wie eine Nadel sticht der rostig-rote Funkturm aus der vollkommen flachen amerikanischen Landschaft in den blauen Himmel. Adrenalin-Junkie Hunter (Virginia Gardner) will die Stahlkonstruktion als Mutprobe für ihre Social-Media-Follower (illegal) erklimmen. Ihre Freundin Becky (Grace Caroline Currey) musste sie sogar überreden mitzukommen, da diese bei ihrer letzten gemeinsamen Kletterpartie einen geliebten Menschen verloren hat.

Scott Manns Fall startet bei Amazon etwas holperig in bekannte Klischees, aber sobald die zwei jungen Frauen in die Höhe steigen, ist das vergessen.

EuroVideo Fall - Fear Reaches New Heights

Ich habe eigentlich keine Höhenangst. Dachte ich. Aber Fall schafft es trotzdem, dass mir bei jeder weiteren Leitersprosse der kalte Schweiß ausbricht. Denn der Thriller versteht bei Amazon Prime auf unvergleichliche Weise, einen die enorme Distanz zum Erdboden nie vergessen zu lassen. Der schier endlos in die Tiefe reichende Turm wird in der Inszenierung zum Anker unserer Angst. Mit dem Filmtitel im Hinterkopf, der die Katastrophe eines tödlichen Falls als ständige Drohung errichtet, sind die Fingernägel da innerhalb kürzester Zeit herunter gekaut.

Vertikales und emotionales Grauen: Fall schlägt unerwartete Richtungen ein

Der Horror dieses Überlebenskampfes kommt in Stufen: erst die Höhenmeter, dann der verwehrte Rückweg in Form einer abgebrochenen Leiter, der fehlende Handy-Empfang und schließlich der Wassermangel, der die Rettungsversuche immer gewagter werden lässt. Das schleichende Verderben wechselt sich überzeugend mit Adrenalin-Schüben purer Panik ab. Trotzdem schafft Fall es dabei immer wieder, zu überraschen. Und das, obwohl man am Anfang noch dachte, dass bei einer Turmbesteigung (Richtung: aufwärts oder abwärts) das Geschehen sehr begrenzt und vorhersehbar sei.

EuroVideo EuroVideo EuroVideo

Seine örtliche Einschränkung gleicht der vertikale Thriller mit der horizontalen Bandbreite seiner emotional packenden Geschichte aus. Denn zwischen all den Beinahe-Abstürzen und Verzweiflungs-Ausbrüchen schafft Fall es trotzdem, glaubhafte Kommentare zu Freundschaft und Internet-Ruhm abzugeben.

Der unerwartete Twist am Ende des Films sei an dieser Stelle nicht verraten. Er muss – wie die Höhe – bei Amazon selbst erlebt werden, um ihn richtig zu fühlen.



Und wem das noch nicht reicht, für den gibt als Gastautritt-Sahnehäubchen noch Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) obendrauf.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.