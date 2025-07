Jetzt bei Disney+: Einer der bisher besten Filme des Jahres 2025

Im Streaming-Abo findet ihr aktuell eines der bisher größten Film-Highlights des Jahres. Es blickt hinter den Aufstieg einer Musiklegende und bietet großartige Starperformances und Songs für die Ewigkeit.

Kurz vor der Oscarverleihung 2025 erwartete uns Like a Complete Unknown im Kino, der einen Ausschnitt aus dem vielseitigen Leben von Musiklegende Bob Dylan erzählt. Timothée Chalamet schlüpfte in dem Musikdrama in die Rolle des Ausnahmekünstlers und konnte sich vor Nominierungen kaum retten. Schon jetzt könnt ihr den Film von James Mangold (Walk the Line) bequem zu Hause bei Disney+ im Abo streamen.

Like a Complete Unknown bei Disney+: Timothée Chalamet erobert als Bob Dylan die Folk-Szene in New York

Anfang der 1960er Jahre kommt der junge Bob Dylan aus Minnesota mit nichts als seiner Gitarre im Gepäck nach New York City. Mithilfe von Folk-Legende Pete Seeger (Edward Norton) wird er mit der Szene der Metropole vertraut gemacht und steigt in ihr mit überraschend politischen Texten sowie einem einmaligen Sound langsam aber sicher zum Star auf.

Während er sich in romantischen Liaisons mit der Künstlerin Sylvie Russo (Elle Fanning) sowie seiner Musik-Kollegin Joan Baez (Monica Barbaro) verliert, ändert sich Dylans Sound über die Jahre von Folk zu Rock – ein Verrat für viele seiner Fans. Auf dem Newport Folk Festival im Jahr 1965 kommt es daraufhin zum Eklat ...

Bereits Todd Haynes hat in seinem unkonventionellen Biopic I'm Not There versucht, den Mythos Bob Dylan zu ergründen und diesen von gleich mehreren Schauspieler:innen in verschiedenen Ähren aus Dylans Schaffen und Leben verkörpern lassen. Mangold nähert sich Dylan mit nur einem Schauspieler und beschränkt den Einblick auf den Beginn seiner Musikkarriere mit seinem Wechsel von akustischen zu elektronischen Klängen.

Wenngleich dieser Ansatz für ein Biopic eher klassisch – und man möchte fast sagen langweilig – gewählt ist, lässt sich Mangold glücklicherweise genügend Zeit, den Lebensausschnitt zu ergründen und sich hier Mythos und Musik gleichermaßen zu widmen. Wer dabei neue Erkenntnisse über Dylan erwartet, wird in Like A Complete Unknown vermutlich enttäuscht werden, der uns einen so talentierten wie unnahbaren Bad Boy präsentiert, den nicht nur seine Verehrerinnen vergeblich versuchen zu verstehen.

Like a Complete Unknown ist ein Fest für Musikliebhaber:innen

Doch begeistern vor allem die Musikeinlagen des Films, bei denen die gesangliche Leistung und Hingabe von Chalamet durchgehend zu entwaffnen weiß und den Film durch seine üppige Laufzeit von über zwei Stunden tragen. Edward Norton und Monica Barbaro bilden in den Nebenrollen weitere Highlights des Films, die ihre Rollen mit Charisma zum Leben erwecken. Kein Wunder also, dass alle drei mit Nominierungen bei den Oscars bedacht wurden.

So ist Like a Complete Unknown vor allem ein Film für Musikliebhaber:innen und langsam erzählten wie großartig gespielten Dramen, anstatt für Fans reißerischer Geschichten, die tiefe Fälle nach hohen Aufstiegen erwarten. In unserem Ranking der bisher besten Filme des Jahres 2025 schaffte es das Biopic somit verdient unter die Top 20.

Ihr könnt euch bei Disney+ im Streaming-Abo aktuell selbst von dem Like a Complete Unknown überzeugen.

