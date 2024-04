Jetzt bei Netflix: Absoluter Sci-Fi-Geheimtipp mit einer der faszinierendsten Ideen der letzten 20 Jahre

Mit The Lobster ist einer der skurrilsten Beziehungsdramen ab sofort auf Netflix verfügbar. Darin sucht Colin Farrell gezwungenermaßen nach der großen Liebe.

Die Prämisse in The Lobster könnte nicht skurriler sein. Yorgos Lanthimos (Poor Things) hat mit diesem verrückten Film für mehrere Augenbrauen gesorgt, die in die Höhe schnellten. Der Film feierte rund ein Jahr nach der Premiere in Cannes seinen Start in den deutschen Kinosälen. Mittlerweile könnt ihr euch The Lobster auch auf Netflix ansehen, sofern ihr ein aktives Abo besitzt.

In The Lobster begeben sich Singles auf absurde Paarsuche

David (Colin Farrell) wird von seiner Frau für einen anderen Mann verlassen. Das Problem: In seiner Stadt dürfen sich nur Paare aufhalten. Alle Singles werden in ein Hotel am Meer verfrachtet und müssen innerhalb von 45 Tagen ihren Traumpartner finden. Schaffen sie das nicht, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Die Frist kann durch eine wöchentliche Jagd verlängert werden.

Sony Davids Bruder in The Lobster

Davids Bruder hat es nicht geschafft und wurde bereits zu einem Hund. Das Geschwisterpaar checkt in das Hotel ein und sucht nach einer Partnerin für David. Im Wald trifft David jedoch auf eine Gruppe von Singles, die der absurden Partnersuche entflohen sind.

In der Gruppe befindet sich eine kurzsichtige Frau (Rachel Weisz). Die beiden verbindet eine unscheinbare Gemeinsamkeit, was sie näher zueinander führt. Doch das gefällt der Anführerin der Rebellengruppe (Léa Seydoux) so gar nicht.

The Lobster ist einer der besten Filme 2016

Die Komödie fasziniert nicht nur durch den beeindruckenden Cast, sondern auch durch die originelle Prämisse. Das Leben im Hotel ist ein völlig anderes als das im Wald, doch keine der beiden Welten scheint auf den ersten Blick die perfekte Lösung zu sein. Aus diesem Kontrast gewinnen die Co-Autoren Lanthimos und Efthimis Filippou reichlich schwarzen Humor, der immer wieder vor den Kopf schlägt. Wer Lanthimos' jüngsten Science-Fiction-Film Poor Things mit Emma Stone mochte, sollte sich unbedingt den etwas melancholischeren The Lobster zu Gemüte führen. Nicht zuletzt wegen des fantastisch einfühlsam spielenden Colin Farrell.

Kein Wunder, dass The Lobster nicht nur auf Platz 5 der besten Komödien aus 2016 bei euch landet, sondern auch auf Platz 15 der besten Filme dieses Jahrgangs.

Auch allgemein kommt der Film gut weg: Auf IMDb erreicht The Lobster eine Wertung von 7,1/10, auf Rotten Tomatoes reicht es sogar für eine Weiterempfehlungsrate von 87 % bei der Fachjury. Wer sich von dieser einzigartigen Prämisse selbst überzeugen möchte, kann dies ab sofort auf Netflix tun.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.