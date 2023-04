Jetzt bei Netflix: Großartiger Sci-Fi-Film, der nur 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung verdammt echt wirkt

Künstliche Intelligenz ist aktuell ein großes Thema. Im Science-Fiction-Kino spielt es seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Einer der verblüffendsten Beiträge in diese Richtung ist Her.

Eine künstliche Intelligenz in einem Science-Fiction-Film? Da kommt vor allem das Skynet-System aus den Terminator-Filmen in den Sinn, das sich gegen die Menschheit stellt und die Weltuntergang einläutet. Dass KIs im Kino nicht nur Tod und Verderben bringen müssen, hat vor ein paar Jahren der herausragende Her bewiesen.

In dem 2013 erschienen Liebesfilm verliebt sich der von Joaquin Phoenix verkörperte Theodore in sein personalisiertes Betriebssystem, das von den Namen Samantha trägt und von Scarlett Johansson gesprochen wird. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt oder ihn nochmal schauen wollt: Her streamt aktuell bei Netflix im Abo.

Richtig starker Sci-Fi-Film bei Netflix: Her erzählt eine berührende Liebesgeschichte zwischen Mensch und KI

Was beim Kinostart wie ein faszinierendes Gedankenspiel wirkte, wartet inzwischen mit einigen Bezügen zu unserer Gegenwart auf. Spike Jonze hat einen Film geschaffen, der eine ungewohnte Perspektive einnimmt, die sämtlichen Klischees widerspricht, wenn es um die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen geht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Her schauen:

Her - Trailer (Deutsch) HD

Her stellt uns eine nahe Zukunft vor, die sich wie eine plausible Fortentwicklung unserer heutigen Welt anfühlt. Obwohl der Film in seiner Gestaltung sehr stilisiert ist (angefangen bei dem Farbkonzept über die Musikuntermalung bis hin zur Wahl der Schauplätze), fühlt sich die Beziehung zwischen Theodore und Samantha echt an.

Es braucht keine große Robokalypse, um einer künstlichen Intelligenz Vertrauensfragen zu stellen, die eine ganze Welt zum Einsturz bringen kann. Her nähert sich dieser Bindung aus einer stillen, nachdenklichen Perspektive an, die mit einem Blick auf unsere Zukunft deutlich prophetischer scheint als jegliche Skynet-Horrorvision.

