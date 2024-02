Jetzt die RomCom-Sensation des Jahres vorbestellen: Wo die Lüge hinfällt erreichte einen Meilenstein und kostete seinen Star fast das Leben

Es ist die Kinoüberraschung des Jahres: Wo die Lüge hinfällt belebt ein totgeglaubtes Genre neu und fährt ein unglaubliches Einspielergebnis ein. Die unterhaltsame Komödie kann jetzt fürs Heimkino vorbestellt werden.

In den letzten Jahren ist das Rollenangebot für vielschichtige weibliche Figuren deutlich gestiegen. Seitdem scheinen aber auch die RomComs aus der Mode gekommen zu sein. Doch Wo die Lüge hinfällt belebt ein totgeglaubtes Genre neu und ist dabei unglaublich unterhaltsam.

Die lustige Komödie erscheint am 20. Juni auf Blu-ray * und DVD * und kann bereits jetzt auf Amazon vorbestellt werden.

Darum geht es in Wo die Lüge hinfällt

Nach einem fantastischen ersten Date gehen Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) überraschenderweise getrennte Wege. Daran gibt jeder dem jeweils anderen die Schuld und aus der zarten Liebelei entsteht Abneigung. Doch als ihre beiden Freundinnen Halle (Hadley Robinson) und Claudia (Alexandra Shipp) heiraten, treffen die beiden Streithähne wieder aufeinander und beschließen, sich vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft als Paar auszugeben.

Sony Glen Powell und Sidney Sweeney in Wo die Lüge hinfällt

Wo die Lüge hinfällt erreicht Meilenstein

Lange ist es her, dass Katherine Heigl, Matthew McConaughey oder Cameron Diaz in heiteren Liebeskomödien die Kinocharts anführten. Aber Wo die Lüge hinfällt wurde zu einem richtigen Kassenschlager, der weltweit 170 Millionen US-Dollar eingespielte (via The Numbers ). Die 100.000 Millionen Marke zu knacken, ist laut Variety zuvor nur einer RomCom mit R-Rating gelungen, und zwar Bridget Jones' Baby aus dem Jahr 2016. Auch in Deutschland landete der Film am Start-Wochenende auf Platz 1 der deutschen Kino-Charts, wie der Branchendienst Blickpunkt: Film berichtete.

Glen Powell verlor beim Dreh fast das Leben

Wer hätte gedacht, dass die Dreharbeiten zu einer Liebeskomödie gefährlicher sind als die zu einem Actionstreifen? Glen Powell, der zuvor in dem Flieger-Film Top Gun: Maverick mitspielte, hatte bei Wo die Lüge hinfällt ausgerechnet beim Dreh in einem Helikopter Angst um sein Leben. Im Gespräch mit dem Rolling Stone erzählt Powell:

Der Hubschrauber hatte ernsthafte mechanische Probleme, und wir mussten auf einem Feld in der Nähe notlanden. Wenn wir abgestürzt wären, wären wir Geschichte gewesen. Von uns wäre nichts übrig geblieben. Ich habe Top Gun: Maverick nicht überlebt, nur um in einer RomCom zu sterben.

