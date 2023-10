Jetzt erstmals im Streaming-Abo: Extrem spannender Horror-Thriller, der sein riesiges Geheimnis erst ganz am Schluss auflöst und bis dahin ist die Ungewissheit kaum zu ertragen

Dieser Film erschien erst 2023 im Kino und bietet Nägelkau-Spannung bis zum unfassbaren Ende. Ihr könnt den Thriller jetzt zum ersten Mal in einer Flatrate streamen.

The Sixth Sense, Signs und Split: M. Night Shyamalan gehört zu den wichtigsten Genre-Regisseuren der vergangenen Jahrzehnte. Er ist bekannt für seine verrätselten Mystery-Box-Filme, in den immer etwas mehr steckt, als sie ihren Zuschauenden in den ersten Minuten preisgeben wollen.

Sein neuer Horror-Thriller ist ein Paradebeispiel für diese Art Film. Das Beste an Knock at the Cabin ist aber nicht unausweichliche Enthüllung am Ende, sondern die Spannung, die der Film bis dahin aufbaut. Ihr könnt Knock at the Cabin ab sofort und exklusiv bei WOW streamen *.

Worum geht es in Knock at the Cabin?

Andrew (Jonathan Groff) und Eric (Ben Aldridge) fahren mit ihrer kleinen Tochter Wen (Kristen Cui) zu einer entlegenen Hütte, um sich einen geruhsamen Familienurlaub in der Natur zu gönnen. Doch die erhoffte Idylle im Wald, abgeschnitten vom Rest der Welt, hält nicht lange vor. Bewaffnete Fremde, angeführt von Leonard (Dave Bautista), klopfen an ihre Tür und nehmen sie als Geiseln. Die Apokalypse soll unmittelbar bevorstehen und nur die Gefangenen sollen sie abwenden können ... indem sie eine unmögliche Entscheidung treffen.

Universal Knock at the Cabin

Knock at the Cabin ist ein gnadenloses Psycho-Spiel

Über allen Entscheidungen, die die Figuren treffen, steht die Frage: Was wäre, wenn ... ? Was wäre, wenn das Unvorstellbare wahr ist und es sich bei den Eindringlingen doch nicht, wie vermutet, um fanatische Kult-Mitglieder handelt, die einem Irrglauben aufgesessen sind. Mit jeder Minute streuen sich mehr Zweifel in das rationale Weltbild der Hauptfiguren Andrew und Eric.

Und alle Zuschauenden, die sich auf das Psycho-Spiel einlassen, befinden sich im selben Würgegriff der Ungewissheit wie die Familienväter. Was wäre, wenn ... ?

