Jetzt gratis oder auf Netflix streamen: Deutsches Serien-Highlight über erbitterte Familienfehde unter dem selben Dach

Für Familien und Comedy-Fans gibt es im ZDF einen echten Geheimtipp. Pünktlich zum Start der 4. Staffel bringt diese Serie mehrere Generationen vor den Fernseher.

Das ZDF schickt die Familienserie Doppelhaushälfte am 30. April in die 4. Staffel. In den bisherigen 24 Folgen und einem Halloween-Special als Doppelfolge konnten sowohl die Besetzung der Serie, als auch die Geschichten der beiden unterschiedlichen Familien im gemeinsamen Doppelhaus überzeugen.

Beim Streaming-Dient Netflix lief die Serie auch schon erfolgreich an.

Familien-Fehde im ZDF streamen: Darum geht’s in Doppelhaushälfte

Eine multikulturelle Patchwork-Familie zieht es aus der Hauptstadt raus in die Provinz. Die dreiköpfige Familie Sawadi-Kröger sucht das Glück in der eigenen Doppelhaushälfte im fiktiven Ort Schönefelde irgendwo in Brandenburg. Theo arbeitet als Musiklehrer, Mari bei einem großen Elektroautohersteller und Zoe pubertiert extrovertiert. Direkt nebenan wohnt mit der Familie Knuppe das komplette Gegenteil. Andi schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, Tracy führt ihren eigenen Beauty-Salon in Schönefelde und der gemeinsame Sohn Rocco pubertiert eher introvertiert.

Im Kern der Serie stehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Familien, die humorvolle und augenzwinkernde Konflikte gegeneinander oder innerhalb der Familien ausfechten.

Doppelhaushälfte ist großartig besetzt – in beiden Haushälften

Die Serie lebt vor allem von ihrer großartigen Besetzung. Allen voran Milan Peschel (Die Schule der magischen Tiere) als ehemaliger Dorfpolizist Andi, der am liebsten Deutschlandtrikot trägt, mit einem Bier auf der Couch chillt und gleichzeitig als liebevoller Familienvater mit den eigenen Klischees bricht. Daneben spielt Minh-Khai Phan-Thi (Nachtschicht) als dessen Ehefrau Tracy mit trockener Berliner Schnauze und gibt in der Familie den Ton an. Minh Hoang Ha gibt sein Debüt in der Rolle des wortkargen Sohnes Rocco und vervollständigt die Familie Knuppe.

In der Haushälfte nebenan beweist Benito Bause (Das letzte Wort) als Theo besonders in den späteren Folgen sein komödiantisches Talent. Maryam Zaree (4 Blocks) spielt als Mari die erfolgreiche Karrierefrau und bildet mit politischen Überzeugungen den Anker der Familie Sawadi-Kröger. Helena Yousefi gibt als Tochter Zoe ebenfalls ihr Debüt und steckt öfter im Konflikt mit ihrer Mutter, dem provinziellen Schönefelde und der gesamten Welt.

Die Satire auf moderne Familien überzeugt gleich doppelt

Die tolle Besetzung wäre allerdings wertlos, wenn die Geschichten nicht stimmen würden. Hier punktet Doppelhaushälfte ebenfalls. Die einzelnen Episoden sind stets in den unterschiedlichen Figuren verankert. Kein Familienmodell ist automatisch besser als das andere und die Figuren bleiben wunderbar komplex. Die Drehbücher arbeiten stets geschickt mit dem Aufbau und der Zerlegung von Klischees. Zum Beispiel bei dem Thema Fußball, wenn die Knuppes ihre Nachbarn und deren afrikanische Freunde zum gemeinsamen Fußballgucken in den Garten einladen.

Die Serie versetzt ihre Figuren in wunderbare Konflikte rund um die Themen Nationalismus, Rassismus und Freundschaft, die sich in einem überraschenden Finale entladen. Dabei kollidieren die guten Absichten der Familie Sawadi-Kröger mit den bodenständigen Überzeugungen der Knuppes.

Doppelhaushälfte ist fein geschrieben, weil sie man mit den Figuren die gesellschaftlichen Themen nicht nur aufgreift, sondern im Kern trifft und die Absurditäten der gegensätzlichen Familien gut einfängt. Dabei die Serie weniger Stellung, sondern zeigt, wie anstrengend und schön modernes Familienleben aussehen kann.

Die 4. Staffel von Doppelhaushälfte streamt mit neun neuen Folgen ab dem 30. April 2025 in der Mediathek vom ZDF. Am 6. Mai laufen die ersten drei Folgen auch ab 21:45 Uhr bei ZDFneo, anschließend gibt es jeden Dienstagabend eine Doppelfolge im TV. Zusätzlich liegen bei Netflix die ersten drei Staffeln des deutschen Serien-Highlights vor.