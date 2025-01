Deutsche Serie wird The Night Agent in den Netflix-Charts gefährlich – woanders könnt ihr gratis schon mehr Folgen streamen

Eine witzige ZDFneo-Serie ist neu bei Netflix verfügbar und stürmt direkt die Top 10 des Streamers. Dort fehlt aber eine Staffel, die ihr woanders in der Mediathek schauen könnt.

Mit der Staffel 2-Rückkehr vor wenigen Tagen ist The Night Agent zurück an der Spitze der Netflix-Charts. So langsam muss sich der Agenten-Action-Hit aber warm anziehen. Die deutsche Comedy-Serie Doppelhaushälfte von ZDFneo ist dem Spitzenreiter gerade dicht auf den Fersen. Aktuell befindet sie sich schon auf Platz 2. Bei Netflix gibt's aber nicht alle bisherigen Folgen.

Witzige ZDF-Serie stürmt Netflix-Charts: Darum geht es in Doppelhaushälfte

Die deutsche Produktion zeigt das Zusammenleben mehrerer Familien und Menschen, die sich in einem fiktiven Berliner Vorort eine Doppelhaushälfte teilen. Zu den Figuren der ZDFneo-Produktion gehören ein Berliner Paar (Milan Peschel und Minh-Khai Phan-Thi), der Afrodeutsche Theo Kröger (Benito Bause) und die iranischstämmige Mari Sawadi (Maryam Zaree) mit ihrer Tochter Zoe. Dadurch sind viele Konflikte und Vorurteile garantiert.

In der Mediathek könnt ihr eine weitere Staffel der Comedy-Serie streamen

Bei Netflix wurden die ersten 2 Staffeln von Doppelhaushälfte veröffentlicht. Bisher wurden aber schon insgesamt drei abgedreht. Die dritte Staffel könnt ihr jederzeit in der ZDF-Mediathek gratis streamen. Eine vierte Staffel ist bereits abgedreht und soll irgendwann im Sommer 2025 erscheinen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix

