Erster Trailer enthüllt: Dinner for One-Vorgeschichte kommt noch vor Silvester zu Amazon Prime

Wenn ihr noch tiefer in die Welt von Dinner for One einsteigen wollt, habt ihr jetzt die perfekte Möglichkeit dazu. Amazon präsentiert den Trailer zur Prequel-Serie Miss Sophie.

Kein Silvester ohne Dinner for One. Der Klassiker darf im deutschen Fernsehen nicht fehlen, wenn sich ein weiteres Jahr dem Ende neigt. Auch dieses Jahr dürfte der 18-minütige Sketch wieder unzählige Male im hiesigen TV-Programm laufen. Doch damit nicht genug: Wir bekommen sogar eine Vorgeschichte serviert.



Im Fernsehen ist diese allerdings nicht zu sehen. Stattdessen müssen wir den Sprung ins Streaming wagen, wo bei Amazon Prime bereits ein paar Tage vor Silvester die Serie Miss Sophie – Same Procedure As Every Year an den Start geht und in die Vergangenheit der titelgebenden Figur und ihren später verstorbenen Freunden eintaucht.

Erster Trailer zu Miss Sophie bei Amazon Prime

Miss Sophie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Von Schneider – wir alle kennen ihre Namen. Immerhin stellt sie uns Miss Sophie in aller Ausführlichkeit an ihrem 90. Geburtstag vor. Doch wer waren diese vier Herren wirklich und welche Rolle haben sie in Miss Sophies Leben gespielt? Das klärt nun die Prequel-Serie auf.

Die offizielle Synopse lautet wie folgt:

England, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Landsitz in der Nähe von London. Angesichts einer finanziellen Notlage beschließt die junge Miss Sophie zu heiraten und lädt fünf finanzkräftige Heiratskandidaten auf ihr Schloss ein. Bevor sie ihre Wahl treffen kann, wird einer der Herren ermordet. Miss Sophie fordert die Junggesellen zu witzigen Wettkämpfen um ihr Herz heraus und versucht dabei, heimlich den Mörder zu finden. Immer an ihrer Seite steht ihr Butler James – und eine zarte, doch unmöglich scheinende Romanze entwickelt sich …

Wann startet Miss Sophie bei Amazon Prime?

Die 1. Staffel von Miss Sophie – Same Procedure As Every Year feiert am 22. Dezember 2025 ihre Premiere bei Amazon Prime und umfasst insgesamt sechs Episoden. Diese werden alle zeitgleich veröffentlicht. Ihr könnt also direkt schon über die Feiertage einen Binge-Marathon einlegen, wenn ihr nicht bis zur Silvesternacht warten wollt.