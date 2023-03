"Jetzt hat alles keinen Sinn mehr": ESC-Kommentator Peter Urban schmeißt nach 26 Jahren hin

Jetzt ist es doch passiert: Peter Urban hört als Stimme des ESC auf. Bei Fans der europäischen Musik-Show herrscht Schockstarre.

Das Fernsehen verliert ein Urgestein. Über ein Vierteljahrhundert gehörte Peter Urban fest zum Inventar des Eurovision Song Contest (ESC). Bei dem internationalen Gesangswettbewerb entsenden europäische Länder jedes Jahr im Mai Bands und Sänger:innen, die gegeneinander antreten. Peter Urban kommentierte das Geschehen live für die ARD. Am Mittwoch gab er seinen Rücktritt bekannt und Fans der Show reagieren geschockt.

Der deutsche ESC verliert seine Stimme: So verabschiedet sich Peter Urban

Der 74-jährige Musikjournalist Peter Urban wird dieses Jahr noch ein letztes Mal durch die Show in Liverpool führen. Danach ist aber Schluss, wie unter anderem DWDL berichtet. Die Show in Großbritannien wird seine 25. und letzte sein. Mit Verweis auf die vielen letzten Plätze deutscher Teilnehmer:innen, die er mit ansehen musste, sagte Urban: "Ich hoffe, dass ich auch in den Jahren mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung [...] hochzuhalten."

Dem häufig überdrehten Musik-Ereignis hatte Urban mit seiner sonoren Stimme stets Ruhe und Ironie entgegengesetzt. Bei den Fans war er überaus beliebt. Zuletzt wurde auch Kritik an Urbans Stil laut . Bei seinem Abschied überwiegt jedoch Bestürzung.



So reagieren ESC-Fans auf Peter Urbans Rücktritt

Für viele ESC-Fans ist die Show ohne Peter Urban nahezu undenkbar und das spiegelt sich in den Kommentaren wider.

Wann läuft die letzte ESC-Ausgabe mit Peter Urban?

Am 13. Mai 2023, einem Samstag, tritt die Band Lord of the Lost für Deutschland in Liverpool an. Normalerweise richtet das Siegerland des Vorjahres die Show aus. 2022 gewann die Ukraine, das aufgrund des Krieges aber auf die Rolle des Gastgebers verzichten musste. Bei dieser besonderen Show wird Peter Urban abtreten. Wer die Nachfolge übernimmt, ist noch nicht bekannt.