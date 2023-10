In neuer Edition fürs Heimkino schnappen: Einer der beliebtesten Action-Filme mit Jason Statham, der ihn zum dreckigen James Bond machen sollte

Mit The Mechanic erscheint jetzt einer der besten Thriller mit Jason Statham in der Hauptrolle als Sonderedition auf 4K-Blu-ray. Wir fassen zusammen, warum Fans sich diese Version nicht entgehen lassen sollten.

Es sollte die Basis für ein rund zehn Jahre umspannendes Franchise werden, doch nach zwei Teilen war Schluss. Trotzdem gilt The Mechanic als einer der besten und beliebtesten Action-Filme mit Jason Statham. Jetzt gibt es den knallharten Thriller in einer umfangreichen Sonderedition auf 4K-Blu-ray.

Fans kommen in den Genuss der ungeschnittenen Filmfassung in UHD inklusive zahlreicher Extras. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld erwarten könnt.

Was bietet euch die 4K-Blu-ray von The Mechanic?

Amazon verkauft The Mechanic aktuell als 4K-Blu-ray für Vorbesteller * zum Preis von 36,99 Euro. Die Auslieferung erfolgt für Prime-Kund:innen kostenlos am Erscheinungstag, dem 20. Oktober 2023 – wegen der USK-Freigabe ab 18 Jahren ist aber ein Ausweisdokument bei der Lieferung erforderlich.

LEONINE The Mechanic UHD Blu-ray

Die Sonderedition beinhaltet die ungeschnittene Kinofassung von The Mechanic auf 4K- und HD-Blu-ray in deutscher und englischer Sprache inklusive Untertiteln in DTS-HD MA 5.1 Sound. Als Bonus sind ein Featurette-Making-Of sowie erweiterte und geschnittene Szenen auf der Disc enthalten.



Darum lohnt sich The Mechanic – auch ohne Franchise und Teil 3

Bei The Mechanic mit Jason Statham handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Films mit Charles Bronson (dt. Fassung: Kalter Hauch) aus dem Jahr 1972. Der neuaufgelegte Thriller lieferte an den Kinokassen eine positive Bilanz ab und erhielt im Jahr 2016 ein Sequel namens Mechanic: Resurrection.

Resurrection sollte nach Wunsch von Regisseur Dennis Gansel der Ausgangspunkt für ein neues Franchise mit Statham als eine Art "schmutziger James Bond" bilden, doch dazu kam es nie. Auch acht Jahre später warten die Fans noch auf eine Ankündigung von The Mechanic 3.



Die Gründe dafür, dass die Zukunft der Filmreihe im Unklaren liegt, haben unsere Kolleg:innen von Filmstarts schon 2019 näher ausgeführt . Erstens kam das Sequel Resurrection ziemlich trashig daher und konnte Kinogänger und Presse nur mäßig überzeugen. Zweitens hat Jason Statham mit der Fast and Furious-Reihe bereits eine andere Film-Franchise-Heimat gefunden.



Ob es also jemals ein The Mechanic 3 geben wird, steht in den Sternen. Dafür lohnt sich die Sonderedition des ersten Films aber umso mehr, denn Statham-Fans kommen mit dem Thriller voll auf ihre Kosten. Knallharte, kompromisslose Action gepaart mit einem spannenden Plot um einen Auftragskiller versprechen einen unterhaltsamen Kinoabend.

