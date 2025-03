Jetzt kostenlos streamen: Neue Serie über einen der größten Skandale des 21. Jahrhunderts mit 146 Milliarden Euro Schaden

In wenigen Wochen startet eine neue True-Crime-Serie über einen riesigen Skandal im deutschen Fernsehen. Schon jetzt könnt ihr alle Folgen von Die Affäre Cum-Ex kostenlos streamen.

True-Crime-Geschichten müssen nicht immer etwas mit Leben und Tod zu tun haben. In manchen Fällen reicht es auch, völlig dreiste Betrugsmaschen aufzudecken, die einem das Blut in den Adern kochen lassen. Genau das passiert in der deutsch-dänischen Koproduktion Die Affäre Cum-Ex in acht kurzweilig erzählten Folgen.

Im Februar feierte die Serie ihre Premiere auf der Berlinale. Dort waren allerdings nur die ersten vier Folgen zu sehen. Nun könnt ihr die Serie auch ganz ohne Festivalstress und in voller Länge genießen. Noch vor der Free-TV-Premiere im linearen Fernsehen erscheinen alle acht Folgen von Die Affäre Cum-Ex in der ZDF-Mediathek.

Was genau hat es mit Die Affäre Cum-Ex auf sich?

Die Affäre Cum-Ex wurde von Drehbuchautor Jan Schomburg kreiert, der sich zuletzt als Co-Autor von Maria Schraders gefeierten Regiearbeiten Vor der Morgenröte und Ich bin dein Mensch einen Namen gemacht hat. Diese Filme erzählten von Menschen mit sehr zerbrechlichen Gefühlen. Bei Die Affäre Cum-Ex ist das Gegenteil der Fall.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Affäre Cum-Ex schauen:

Other People’s Money - S01 Trailer (English) HD

Hier regiert die Gier und ein Gewissen kann sich eigentlich niemand leisten. Zumindest, wenn man das Spiel gewinnen will. Genau das hat der Anwalt Dr. Bernd Hausner (Justus von Dohnányi) vor. Gemeinsam mit seinem Protegé Sven Lebert (Nils Strunk) hat er eine Lücke im Banken- und Steuersystem entdeckt, um riesigen Profit einzuführen.

Bei dem sogenannten Cum-Ex-Skandal handelt es sich um Steuerbetrug im großen Stil, der darauf hinausläuft, dass Steuern bezahlt, durch ein Schlupfloch jedoch zweimal erstattet werden. Die Miniserie führt uns durch die verschiedenen Instanzen, die dabei zu Wort kommen, bis am Ende ein Schaden von 146 Milliarden Euro entsteht.

Wann, wo und wie kann man Die Affäre Cum-Ex schauen?

Ab heute, dem 22. März 2025 um 15:35 Uhr stehen alle acht Folgen von Die Affäre Cum-Ex in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Das bedeutet: Ihr könnt die komplette Miniserie schon vor dem TV-Start kostenlos und ohne Abo schauen. Die reguläre TV-Ausstrahlung findet Mitte April im ZDF statt:

Am 13. April 2025 laufen die Folgen 1-4 ab 22:15 Uhr im ZDF

laufen die Folgen 1-4 ab 22:15 Uhr im ZDF Am 14. April 2025 laufen die Folgen 5-8 ab 22:15 Uhr im ZDF

Da Die Affäre Cum-Ex auf wahren Begebenheiten basiert und als Miniserie konzipiert wurde, ist nicht davon auszugehen, dass die Geschichte mit Staffel 2 fortgesetzt wird.