Jetzt limitiert bei Amazon: Der bisher beste Fantasy-Film des Jahres, den ihr im Kino wahrscheinlich verpasst habt

Fans von Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben kommen kurz nach dem Heimkino-Release des Films in den Genuss einer limitierten Sonderedition. Wir verraten euch, warum ihr euch die 4K-Blu-Ray nicht entgehen lassen solltet.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben blieb trotz guter Kritiken ein größerer Erfolg an den Kinokassen leider verwehrt: Die Konkurrenz durch Super Mario Bros. und John Wick: Kapitel 4 setzte dem Fantasy-Streifen gehörig zu.

Wer den Film im Kino verpasst hat oder ihn sich für die Blu-ray-Sammlung sichern will, kommt seit kurzem in den Genuss der Heimkino-Version auf DVD und Blu-Ray *. Zusätzlich gibt es eine limitierte Sonderedition im Handel, die Fan-Herzen höher schlagen lässt. Warum sich der Kauf lohnt, verraten wir euch jetzt.

Davon handelt Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

In Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben begleiten wir Hauptdarsteller Chris Pine in der Rolle eines Ex-Barden und Diebs, der zusammen mit seiner Freundin, einer Barbarin, aus dem Gefängnis flieht. Gemeinsam mit einem Paladin, einem talentlosen Zauberer und einer Druidin wollen sie sich an dem Schurken rächen, der sie ins Gefängnis gebracht hat.

Dazu schmieden sie einen Plan, um dem Schurken eine Reliquie zu stehlen, die letzterer zuvor in einem Raubzug mit dem Dieb und seiner Begleiterin an sich gebracht hatte. Doch schnell stellt sich heraus, dass nichts so ist, wie es anfangs schien, und der Schurke ein finsteres Anliegen verfolgt.

Das bietet die limitierte Version von Dungeons & Dragons

Warner Cover von Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben überzeugt nicht nur mit tollen handwerklichen Effekten, sondern auch jeder Menge Humor und einer gut gemachten Story. Große Überraschungen hat der Fantasy-Film zwar nicht zu bieten, Zuschauende werden aber von dem spaßigen Blockbuster-Kino hervorragend unterhalten.

Amazon verkauft unter anderem die limitierte 4K-Blu-Ray von Dungeons & Dragons für 37,99 Euro *. Diese Sonderedition beinhaltet den Film im Keep Case und Pappschuber. Außerdem kommt ihr in den Genuss folgender Boni:

6 Artcards mit Szenen aus dem Film

mehrere Making-Of-Videos

Gag Reel

entfallene und erweiterte Szenen Etwas günstiger ist die Standard-Blu-ray: Dungeons & Dragons auf DVD und Blu-Ray

Das Fantasy-Abenteuer liegt auf Blu-ray in deutscher und englischer Sprache inklusive Dolby-Atmos und Dolby-TrueHD 7.1-Tonspur vor. Einem spannenden Filmabend mit echtem Kino-Feeling steht mit dieser Fassung also nichts mehr im Weg.



