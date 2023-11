Jetzt noch im Kino, in 9 Tagen bei Disney+: Extrem unterhaltsamer Horror-Krimi mit Kenneth Branagh, der eine erfolgreiche Reihe fortsetzt

Aktuell läuft ein packender Horror-Krimi mit Hollywood-Star Kenneth Branagh im Kino, der ein erfolgreiches Franchise fortsetzt. Schon bald gibt es ihn bei Disney+.

A Haunting in Venice erreicht alle, selbst die Kino-Muffel. Momentan ist der fesselnde Horror-Krimi mit Oscar-Star Kenneth Branagh (Belfast) noch auf der großen Leinwand zu sehen, kommt aber in wenigen Tagen bereits zu Disney+, wie das Unternehmen heute ankündigte.

A Haunting in Venice dreht sich um Star-Kommissar Hercule Poirot (Branagh), der während einer Séance ein angebliches Geister-Medium des Betrugs überführen soll. Unverhofft drängt aber ein offenbar echter Geist auf die Aufklärung des eigenen Mordfalls, und Poirot macht sich trotz Ruhestand an die Arbeit.

20th Century Studios/Disney Plus Kenneth Branagh in A Haunting in Venice

Der Horror-Krimi ist nach Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil bereits Branaghs dritte Verfilmung einer Agatha Christie-Vorlage. Die erfolgreiche Reihe gilt bei viele als großes Krimi-Kino. Andere halten insbesondere Teil 2 mit Gal Gadot für einen absoluten Trash-Unfall.

Wann kommt A Haunting in Venice zu Disney+?

Laut einer Pressemitteilung, die Moviepilot vorliegt, startet A Haunting in Venice am 22. November 2023 auf Disney+. Neben Branagh in der Hauptrolle ist unter anderem Michelle Yeoh (Tiger & Dragon) vor der Kamera zu sehen.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

