Bei Amazon könnt ihr ab sofort eine Special-Edition des Kult-Horrorfilms American Werewolf bestellen. Selten hat sich ein Kauf mal so gelohnt.

Vor 40 Jahren hat John Landis mit American Werewolf bzw. An American Werwolf in London eine der besten Horrorkomödien überhaupt gedreht. Seinerzeit mit dem Oscar für das Beste Make-up ausgezeichnet, weiß der schaurige Trip nach London heute noch mit verstörenden Bildern zu erschrecken.

Ab sofort könnt ihr euch die kultige Horrorkomödie von Blues Brothers-Regisseur John Landis in einer neuen Edition mit unverwechselbarer Cover-Gestaltung sichern. Ausgeliefert wird die Blu-ray ab dem 14. Oktober.

Das Bonusmaterial auf der neuen American Werewolf-Edition

© Turbine Neues American Werewolf-Cover

Das auf zwei Discs verteilte Bonusmaterial ist in der Tat umfassend und außergewöhnlich hochwertig. Hier die Übersicht:

Audiokommentare mit den Darstellern David Naughton & Griffin Dunne sowie American Werewolf-Experte Paul Davis (deutsche & englische Untertitel)

Das Vermächtnis der Bestie mit John Landis (ca. 77 Min.) Artefakte des American Werewolf (ca. 8 Min.)

Das Geheimnis des Werwolfs (ca. 11 Min.)

Storyboard-Filmvergleich der Verwandlung (ca. 3 Min.)

American Werewolf in Bobs Keller (ca. 4 Min.)

Piccadilly Circus - damals & heute (ca. 7 Min.)

Ein amerikanischer Regisseur in London (ca. 12 Min.)

Der Ruf des Werwolfs (ca. 12 Min.)

Fürchte den Mond (ca. 98 Min.)

Fear on Film - Talk mit John Carpenter, John Landis & David Cronenberg (ca. 26 Min.)

Post Mortem - Talk mit John Landis (ca. 35 Min.)

Interview mit John Landis (ca. 18 Min.)

weltexklusives Interview mit David Naughton (ca. 13 Min.)

Rick Baker über die Universal-Monster (ca. 8 Min.)

Making an American Werewolf

Teaser und Trailer

Horrorkomödie American Werwolf gibt es in 5 weiteren limitierten Mediabook-Editionen

Weitere 5 Special-Editionen gibt es exklusiv im Shop von Turbine. Alle kommen mit liebevoll gestalteter Cover-Art und Mediabook. Zwei bieten Ultra HD-Qualität, also 4K. Die Stückzahl ist unterschiedlich.

Am häufigsten gibt es die UHD-Editionen, unter anderem mit dem Cover von Timo Würz, das ihr im Titelbild dieses Artikels seht:

Warum lohnen sich die Editionen der Horrorkomödie?

Für die absolute Retro-Erfahrung sorgen darüber hinaus die Blu-ray-Editionen, unter anderem mit dem zeitgenössischen japanischen Poster und dem unheimlichen Cover von Künstler Gabz:

Für den Preis kriegt ihr absolute Sammlerstücke, die schon bald vergriffen sein werden. Alle Editionen kommen mit einem Mediabook sowie zahlreichen Extras. Alle genannten Editionen bieten eine Bonus-Blu-ray mit rund sechs Stunden Extras. Zudem zwei Audiokommentare - alles mit deutschen & englischen Untertiteln.

Bei den UHD-Discs erwartet euch zusätzlich:

UHD mit exklusiv remasterten 4K-Transfer mit HDR und remasterte Blu-ray. Restaurierter Ton und korrigierte Synchronisation.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Filme in 4K-Qualität?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie An American Werwolf in London mit seiner atmosphärischen Inszenierung vorteilhaft ist.

