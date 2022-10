Jetzt sichern, bevor sie weg ist: House of the Dragon erscheint in limitierter Steelbook-Box fürs Heimkino

Die erste Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon ist vorbei. Wer die Serie als Heimkino-Genuss will, sollte sich jetzt das limitierte Steelbook holen.

House of the Dragon Staffel 1 ist gerade mit einem fulminanten Finale zu Ende gegangen. Wer sich nun den hochspannenden Beginn des Game of Thrones-Prequels ins Regal stellen möchte, kann sich jetzt eine besondere Edition bestellen. Die Fantasy-Serie wird dann ab dem 20. Dezember 2022 als limitiertes Steelbook in 4K-Qualität ausgeliefert.

House of the Dragon fürs Heimkino: Game of Thrones-Prequel bietet spannende Extras

Neben der mit einem neu designten Cover ausgestatteten Steelbook-Edition erscheint Ende des Jahres außerdem die reguläre Blu-ray der ersten House of the Dragon-Staffel mit etwa einer Stunde Bonusmaterial.

Dazu zählen zwei exklusive Featurettes. Zurück in den sieben Königslanden porträtiert die Beziehungen zwischen House of the Dragon und der Mutterserie Game of Thrones. In Willkommen in Westeros erwartet die Fans eine Einführung durch Schöpfer Ryan Condal, Regisseur Miguel Sapochnik und Vorlagen-Autor George R.R. Martin.

Wann werden die zwei House of the Dragon-Editionen fürs Heimkino veröffentlicht?

Ein paar Wochen werden sich Fantasy-Fans aber bis zur Veröffentlichung der Blu-ray-Fassungen noch gedulden müssen. Das limitierte 4K-Steelbook erscheint am 22. Dezember 2022, die reguläre Blu-ray kommt bereits am 20. Dezember 2022 auf den Markt.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.

