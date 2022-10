Jetzt sichern: Einer der besten Tarantino-Filme erscheint in neuer Edition – die brutalste Szene verstört bis heute

Quentin Tarantinos Meisterwerk Reservoir Dogs bleibt nicht zuletzt wegen einer grausamen Szene im Kopf. Die können Fans bald in gestochen scharfem 4K begutachten.

Kult-Regisseur Quentin Tarantino hat mehrere grandiose Filme auf dem Kerbholz. Reservoir Dogs ist für viele einer der besten. Der einzigartige Thriller über einen verbockten Bankraub feiert seinen 30. Geburtstag mit einer nagelneuen 4K-Edition. Damit erzielt die verstörendste Szene des Films gleich doppelte Wirkung. Vorsicht, Spoiler!

Neue Edition von Tarantinos Meisterwerk Reservoir Dogs erfüllt alle Fan-Wünsche

Denn auf dem blutigen Höhepunkt des Films wird dem Zuschauer eine brutale Sequenz mit einer Rasierklinge, Benzin und ikonischer Musik-Begleitung unter die Nase gehalten. Es ist eine Szene, die man nie vergisst.

Wer sich davon gerne in bestmöglicher Qualität erneut oder zum ersten Mal verstören lassen möchte, findet momentan keine bessere Möglichkeit als die 4K Collector's Edition. Neben der gestochen scharfen Qualität können sich Fans unter anderem auf geschnittene Szenen und die Doku "Playing It Fast and Loose" als Bonusmaterial freuen. Zeitgleich erscheint außerdem eine neu aufgelegte "Special Edition" mit Poster in normaler Blu-ray-Qualität.

Wann erscheinen die neuen Editionen von Quentin Tarantinos Reservoir Dogs?

Das limitierte Steelbook und die Special Edition können momentan allerdings nur vorbestellt werden. Beide Ausgaben erscheinen am 1. Dezember 2022 bei uns im Handel.

