Jetzt streamen: 7 Filme mit einer absoluten Supdhelden-Ikone, die fürs Kino schon 4-mal neu erfunden wurde

Hat hier jemand Spider-Man gesagt? Sehr schön! Denn für alle Fans der verschiedensten Varianten des Spinnenhelden gibt es jetzt das perfekte Filmmarathon-Material im Stream.

Bestimmte Geschichten kann man einfach immer und immer wieder erzählen, und sie werden nie langweilig. Wenn es um Remakes und Reboots geht, bekommt man manchmal das Gefühl, besonders Studios und Produzent:innen sind dieser Ansicht. Bei denen lautet die Antwort auf "Wie oft wollen wir Held:in XY verfilmen?" grundsätzlich "Ja!". Doch ab und an hat so eine Figur sich die vielen Neuerfindungen verdient.

Spider-Man ist einer von ihnen. Ganz ohne Frage. Seit seinen ersten Gehversuchen auf der Leinwand bekam so ziemlich jede Generation ihren Spider-Man. Inzwischen gesellt sich sogar ein ganzes Universum an Spider-Leuten dazu. Und mit einem ganzen Zirkus dieser Spinner könnt ihr ab heute auf Sky eine regelrechte Spider-Binge-Orgie starten.



Spider-Man-Marathon im Stream: Wie war das nochmal mit der radioaktiven Spinne?

Wer ein großer Fan dieses speziellen Comic-Helden ist, braucht sicher keine Erinnerung daran, wie die Geschichte von Spider-Man normalerweise beginnt. Oder? Wie war das? Ihr wollt dieselbe Ursprungsgeschichte nochmal? Okay, dieselbe Ursprungsgeschichte nochmal! Also, alles begann mit einem unschuldigen Jungen namens Peter Parker …

Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH Tobey Maguire in Spider-Man

Halt, Moment. Ein Blick auf unsere Notizen zeigt, dass wir inzwischen nicht mehr nur Peter haben! Also von vorne. Es begann mit einem jungen Mann namens Peter Parker und/oder Miles Morales … Wie? Das geht mit noch mehr Charakteren so? Gut, Neustart. Es begann also mit einer nicht zukünftigen Spider-Person, die von einer radioaktiven und/oder anders modifizierten Spinne gebissen wurde.

Als Folge entwickelte diese Person nun besondere, je nach Geschichte anderen Superfähigkeiten, zu denen aber eigentlich immer furiose Netz-Schwing-Techniken gehören, weil das einfach wahnsinnig cool aussieht. Bald lernte diese Person, dass mit dieser großen neuen Kraft auch große Verantwortung folgt – und wurde fortan zum Beschützer New Yorks und/oder des bekannten Universums.

Sky bietet Marvel-Fans ab jetzt sämtliche Kino-Versionen von Spider-Man



Und was ist jetzt mit dem versprochenen Binge-Marathon? Nun. Sky hat eine Auswahl für alle Generationen an Spidey-Fans im Gepäck, mit allen Kino-Versionen des Charakters. Da wäre die kultige und für viele zur Kindheit gehörende Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi mit Tobey Maguire als Peter Parker. Andrew Garfields Version in The Amazing Spider-Man und The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro ist ebenfalls mit dabei.



Sony Pictures Spider-Menschen in Spider-Man: A New Universe

Wer lieber beim Marvel Cinematic Universe bleibt, kann sich außerdem auf Spider-Man: Homecoming freuen. Als buntes, abgefahrenes und visuell innovatives Highlight für Animationsfans schwingt sich Miles Morales in Spider-Man: A New Universe an der Seite von Gestalten wie Spider-Man Noir, Spider-Gwen und Spider-Ham in den Kampf.

Unterm Strich macht das sieben Filme: Dem perfekten Marvel-Marathon mit Spider-Man steht somit nichts mehr im Weg. Alle genannten Titel könnt ihr ab sofort bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen.

