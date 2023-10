Jetzt streamen: Eine der besten Serien des Jahres, auf deren stylische Gewalt selbst Tarantino neidisch wäre

Bargain ist der heißeste Geheimtipp 2023, von dem ihr (wahrscheinlich) noch nichts gehört habt – und zeigt einen ungewöhnlichen Überlebenskampf, der schon jetzt mehrere Preise gewonnen hat.

Knallharte Gewalt, wahnsinnig unterhaltsame Dialoge und all das so beeindruckend inszeniert, dass man sich Szenen ausdrucken und trotz allen Kunstbluts übers Bett hängen will: Die südkoreanische Serie Bargain ist der feuchte Traum aller Fans von stylischen Gewaltexzessen à la Tarantino.

Der Überlebenskampf in einem einstürzenden Hotel, bei dem keine:r der Beteiligten das ist, was er oder sie zu sein scheint, bietet aber mehr als adrenalinschwangere Bilder eines ungewöhnlichen Horror-Szenarios. Beim französischen Canneseries-Festival bekam Bargain 2023 den Preis für das beste Drehbuch, beim Seriencamp in Köln gab's den Preis der Jury als beste Serie.

Ab dem 5. Oktober könnt ihr Staffel 1 endlich auch in Deutschland streamen – und die ist so gut, dass es sich sogar lohnt, einen zusätzlichen Streaming-Dienst zu abonnieren.

Perfekt für Tarantino-Fans: Darum geht's im Action-Thriller Bargain

In einem ländlich gelegenen Hotel in Südkorea trifft ein erfolgreicher Mann (Jin Sun-kyu) auf eine junge Frau (Jeon Jong-seo). Die angebliche Schülerin will ihm ihre Jungfräulichkeit verkaufen, doch bevor es so weit kommt, verliert der Mann das Bewusstsein – und wacht inmitten wildfremder Menschen auf, die seine Organe ersteigern wollen. Die "Schülerin" ist wie dutzende andere Frauen Teil einer kriminellen Organisation, das Hotel ihre heruntergekommene Zentrale.

Paramount+ Hinter den bezahlten Dates mit angeblichen Jungfrauen verbirgt sich ein Organhandel-Ring

Bevor das Skalpell das erste verkaufte Organ freischneiden kann, kommt es jedoch zu einem heftigen Erdbeben. Das baufällige Gebäude beginnt auseinanderzubröckeln. Wer überleben will, muss es ganz nach oben schaffen, bevor das Hotel endgültig im Boden versinkt. Auf den verschiedenen Stockwerken kommt es zu einem gnadenlosen Überlebenskampf zwischen Organ-Käufer:innen, den Kriminellen und ihren Opfern. Doch nicht nur das Gebäude, sondern auch die Allianzen verschieben sich stetig. Aus Feindinnen werden Verbündete, aus Komplizen plötzlich Verräter.

Die einzelnen Stockwerke fühlen sich dabei fast wie einzelne Level eines Videospiels an. Die atemlos durch die kollabierenden Gänge hetzende Kamera gibt einem das Gefühl, sich mitten in der Action zu befinden. Und schafft in den wenigen Momenten des Innehaltens trotzdem Momente ganz unironischer Schönheit. Bargain ist trotz seines Horror-Szenarios witzig, unvorhersehbar und in der Inszenierung seiner düsteren Welt und rohen Gewalt so verdammt stylisch – da fühlt es sich fast ungerecht an, dass die erste Staffel nur 6 kurzweilige Folgen hat.



Serien-Geheimtipp mit Netflix-Star: Hier könnt ihr Bargain streamen

Paramount+ Im Serien-Highlight Bargain ist sich jeder selbst der Nächste

Bargain ist seit dem 5. Oktober exklusiv bei Paramount+ * verfügbar. Die Serie ist Teil des Abos, kann also ohne Aufpreis gestreamt werden. Ob Staffel 1 von Bargain zukünftig auch zum Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video oder anderen Anbietern landet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aber: Wer auf stylisch inszenierte Gewalt und unvorhersehbare Wendungen steht, sollte sich dieses Juwel nicht entgehen lassen.

Übrigens, falls euch Hauptdarstellerin Jeon Jong-seo bekannt vorkommt: Die Schauspielerin hat in Haus des Geldes: Korea mitgespielt. Die Serie kommt allerdings nicht im Ansatz an Bargain heran. Für Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh war sie "ein Armutszeugnis für Netflix".

