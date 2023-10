Arnold Schwarzeneggers Sohn spielt in neuer Superhelden-Serie bei Amazon mit – und seine größte Szene ist richtig eklig

Patrick Schwarzenegger hat eine Rolle in der The Boys-Serie Gen V übernommen, die seit Freitag bei Amazon läuft. Arnold Schwarzeneggers Sohn kriegt einen typischen, schockierenden The Boys-Auftritt.

1970 spielte Action-Star Arnold Schwarzenegger in seinem ersten großen Film mit: Hercules in New York. 53 Jahre später kann er seinem Sohn beim Schauspielern zuschauen. Patrick Schwarzenegger hat inzwischen eine respektable Rollensammlung vorzuweisen. Seit Freitag könnt ihr ihn in der Superhelden-Serie Gen V sehen, der neuesten Serie aus dem The Boys-Franchise von Amazon. Und seine Rolle hat es in sich.



Die wichtigsten Fakten zu Arnold Schwarzeneggers Sohn Patrick

Patrick Schwarzenegger wurde am 18. September 1993 geboren, feierte also vor kurzem seinen 30. Geburtstag.

Er ist der gemeinsame Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die sich im Jahr 2011 trennten.

Er spricht, wie sein österreichischer Vater, gut Deutsch.

Patrick Schwarzenegger schauspielert seit 2012 regelmäßig. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Romanze Midnight Sun (2018).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Gen V und welche Rolle spielt Patrick Schwarzenegger?

Gen V spielt im selben Universum, in dem auch Homelander, The Deep, Starlight und Co. unterwegs sind. Dem mächtigen Unternehmen Vought International gehört ein exklusives College in den USA, wo die Superhelden und Superheldinnen von morgen ausgebildet werden. An dem College stellen die Supes ihre physischen, sexuellen und moralischen Grenzen auf den Prüfstand. Denn nur die herausragendsten Held:innen erhalten lukrative Werbeverträge in den angesehensten Städten.

Mittendrin ist der junge Superheld Luke Riordan aka Golden Boy, der von Patrick Schwarzenegger verkörpert wird. Golden Boy ist eine Art menschliche Fackel, kann sich selbst entzünden, andere Menschen verbrennen und fliegen.

Amazon Patrick Schwarzenegger in Gen V

Er ist einer der mächtigsten jungen Superhelden, sehr populär, verfügt über ein strahlendes, einschüchterndes Aussehen – und ist psychisch äußerst instabil. Damit vereint er einige Merkmale in sich, die auch den berühmten Anti-Superhelden Homelander (Antony Starr) aus der Hauptserie The Boys auszeichnen.

Spoiler: Patrick Schwarzeneggers wichtigste Szene ist nichts für schwache Nerven

Noch eine Spoiler-Warnung: Bereits in der ersten Folge von Gen V erleidet Patrick Schwarzeneggers Figur ein Schicksal, das viele Charaktere aus dem brutalen Superhelden-Universum kennen: Er explodiert. Seine Figur begeht im Finale der ersten Episode Selbstmord. Golden Boy fliegt ca. 30 Meter in die Höhe und erhitzt dort seinen Körper bis zum Bersten. Natürlich zelebriert die Serie diesen Moment mit all seinen spritzenden, bluttriefenden Details.

Insgesamt wird Patrick Schwarzenegger in vier Folgen von Gen V zu sehen sein. Rückblenden machen es möglich. Derzeit sind von Gen V drei Folgen bei Amazon abrufbar. Die vierte Episode folgt am kommenden Freitag.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.