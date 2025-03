Jetzt streamen: In diesem neuen Amazon-Film trifft Bridgerton auf After Passion

Alle Fans von Romance-Phänomenen wie Bridgerton, Maxton Hall, Culpa Mia oder After Passion, aufgepasst! Bei Amazon Prime Video gibt es ab sofort den perfekten Film für euch.

Ob in Sex Education oder Bridgerton: Simone Ashley hat die Herzen der Netflix-Abonennt:innen in den letzten Jahren für sich gewonnen. Für ihren neuesten Film hat die Schauspielerin nun allerdings den Streamer gewechselt und macht gemeinsame Sache mit Amazon Prime Video – sowie mit After-Star Hero Fiennes Tiffin.

Bestes Programm für alle Fans von Romanzen wie Bridgerton, Maxton Hall oder Culpa Mia scheint hier vorprogrammiert zu sein.

Prophezeiung... Liebe neu bei Amazon: Bridgerton- und After-Stars stürzen sich ins Liebes-Chaos

Prophezeihung... Liebe dreht sich um die Londoner Fotografin Pia (Ashley), die von einer Wahrsagerin eine verheißungsvolle Prophezeiung erhält: Der große Karriereerfolg samt wahrer Liebe ist für Pia zum Greifen nah. Eines ihrer nächsten fünf Dates soll ein Volltreffer werden und den Startschuss für das Leben ihrer Träume geben. Als plötzlich Pias Ex Charlie (Fiennes Tiffin) auftaucht, gerät der Plan jedoch aus den Fugen.

Schaut hier einen Trailer zu Prophezeiung... Liebe:

Prophezeihung... Liebe - Trailer (Deutsch) HD

Der Film wurde von Prathana Mohan (Christmas is Cancelled) nach einem Drehbuch von Nikita Lalwani inszeniert. Neben den Bridgerton- und After-Stars sind unter anderem Luke Fetherston (Das Rad der Zeit), Adil Ray (Da scheiden sich die Geister), Kulvinder Ghir (Kick It Like Beckham) und Sindhu Vee (Sex Education) in der romantischen Komödie zu sehen.

Der Titel von Prophezeiung... Liebe erinnert an RomCom-Klassiker

Im Original trägt der Amazon-Film den Titel Picture This, während er auf Deutsch den Titel Prophezeiung... Liebe erhalten hat. Ob der Film Parallelen zum titelverwandten RomCom-Klassiker Tatsächlich ... Liebe von Richard Curtis aufweist, müsst ihr auf Prime Video selbst herausfinden. Dort läuft der Film ab dem 6. März 2025 im Streaming-Programm.

Mehr:

Simone Ashley könnt ihr dieses Jahr auch im Action-Kracher F1 an der Seite von Brad Pitt im Kino wiedersehen. Darüber hinaus hat die Schauspielerin bereits für die 4. Staffel vom Netflix-Hit Bridgerton zugesagt, die nächstes Jahr erscheinen soll. Für Hero Fiennes Tiffin steht dagegen die Serie Young Sherlock als großes Projekt an, in dem der After-Star in die Rolle des jungen Sherlock Holmes schlüpft. Die Serie hat noch keinen Starttermin.