Jetzt Top-Deals abstauben: Amazons Prime Day lockt schon vor dem offiziellen Start mit satten Rabatten

Der Prime Day bei Amazon steht kurz bevor, aber der Online-Händler haut schon jetzt echte Top-Deals raus. Amazon Devices wie Echo Dot sind jetzt zum Bestpreis verfügbar.

Neben dem Black Friday und der Cyberweek ist der Prime Day die größte Rabattschlacht, die jährlich bei Amazon stattfindet. Auch in diesem Jahr lockt der Online-Händler mit diversen Angeboten, aber einige davon gibt es sogar schon vor dem offiziellen Start des Prime Day.

Dabei könnt ihr ab dem 7. Juli diverse Amazon Devices deutlich unter dem normalen Preis kaufen, wie Amazon Echo Dot oder die Ring Doorbells – und einige Geräte gibt es sogar günstiger als jemals zuvor. Wir haben die besten Angebote für euch zusammengestellt.



Prime Day bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Wenn ihr von der Rabattschlacht bei Amazon zum Prime Day profitieren wollt, braucht ihr vor allem eines: nämlich ein Abonnement bei Amazon Prime *. Denn nur Prime-Kunden:innen kommen in den Genuss der rabattierten Angebote.

Falls ihr noch kein Prime-Abo besitzen solltet, könnt ihr aber ganz einfach ein Probe-Abonnement abschließen* . Damit profitiert ihr von den Prime-Day-Angeboten, spart aber die monatlichen Kosten von 7,99 Euro, wenn ihr rechtzeitig vor Ablauf des Probezeitraums kündigt.

Amazon Echo, Ring Dorbell und Co.: Die besten Deals zum Prime Day



Falls ihr schon länger mit dem Kauf eines Fire TV Omni QLED, eines Amazon Echos oder einem vergleichbaren Amazon-Produkt geliebäugelt habt, solltet ihr euch den Prime Day nicht entgehen lassen. Denn die nachfolgenden Produkte gab es bislang bei Amazon noch nie zuvor günstiger:

Ebenfalls preiswert bekommt ihr derzeit Amazons Echo-Lautsprecher:



Bei allen von uns aufgeführten Deals gilt: Selbst, wenn es das Produkt zuvor schon einmal genauso günstig gab, handelt es sich hier ausschließlich um Tiefstpreise. Diese Amazon Devices gab es also bislang nicht zu einem niedrigeren Preis. Der Prime Day lohnt sich also definitiv, wenn ihr schon länger auf ein gutes Angebot für Fire TV, Kindle und Co. gewartet habt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.