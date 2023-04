Jetzt wird es kompliziert: Deadpool 3 verspricht "komplett neuen" Wolverine

In Deadpool 3 trifft der von Ryan Reynolds verkörperte Marvel-Held auf Hugh Jackmans Wolverine. Die Frage ist nur, welche Version des Superhelden wir zu Gesicht bekommen.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Deadpool 3. Die Fortsetzung ist gleich aus mehrerlei Hinsicht spannend. Zum ersten Mal darf sich Ryan Reynolds mit seinem eigenen Marvel-Film im Marvel Cinematic Universe austoben. Darüber hinaus bringt er einen alten Bekannten aus der Fox-X-Men-Ära mit: Hugh Jackman als Wolverine.

In X-Men – Der Film, der im Jahr 2000 ins Kino kam, war Jackman zum ersten Mal in der Rolle des ikonischen Marvel-Helden zu sehen. Mit Logan – The Wolverine verabschiedete er sich 17 Jahren später von dem grummeligen Mutanten. Jetzt folgt sein großes Comeback. Doch welche Wolverine-Version spielt er?

Komplett neuer Wolverine in Deadpool 3: Ryan Reynolds teast Hugh Jackmans Marvel-Rückkehr

Bereits im Zuge der Ankündigung von Deadpfool 3 bestätigten Reynolds und Jackman, dass der neue Crossover-Film die bereits existierende Logan-Timeline nicht zerstören wird. Doch wie hat Reynolds Jackman dazu gebracht, in Deadpool 3 aufzutreten?

Im Interview mit ET Canada verrät er Folgendes:

Was wir [Hugh Jackman] gepitcht haben, war weit genug von der Figur entfernt, die er kennt und [mit Logan] zurückgelassen hat. Damit hat er eine komplett neue [Version der Figur] zum Spielen. Und darauf freut er sich sehr.

Hier könnt ihr den Trailer zu Logan schauen:

Logan - Trailer (Deutsch) HD

Allzu konkret wird Reynolds nicht. Seine Aussage bekräftigt dennoch, dass in Deadpool 3 nicht den Wolverine auftaucht, den wir aus den alten X-Men-Filmen kennen. Stattdessen scheint aus dem Multiversum eine andere Version der Figur vorbeizuschauen, die wir noch nicht zuvor in einem Marvel-Film gesehen haben.

Wann startet Deadpool 3 mit Hugh Jackmans Wolverine?

Von dem Kinostart von Deadpool 3 sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Erst amerobert das Marvel-Crossover die große Leinwand. Laut dem aktuellen Plan ist es der erste Film, der im Rahmen der sechsten MCU-Phase veröffentlicht wird. Danach folgt Fantastic Four und das nächste Avengers-Doppel.

