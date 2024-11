"John Dutton steht im Mittelpunkt": Yellowstone-Macherin erklärt, wie es im Finale ohne Kevin Costner weitergeht

Kevin Costner soll im Yellowstone-Finale nicht vor der Kamera zurückkehren. Jetzt sprach die Regisseurin der letzten Folgen darüber, wie wichtig sein Charakter trotzdem bleibt.

Wenn Yellowstone in einigen Tagen ins große Serienfinale geht, wird Kevin Costner als Familienoberhaupt John Dutton nicht mehr zu sehen sein. Nach einem großen Streit mit Serienschöpfer Taylor Sheridan ist der Star nicht mehr in seine Paraderolle zurückgekehrt.

Das heißt aber nicht, dass John im Serienfinale keine Bedeutung mehr hat. Yellowstone-Regisseurin Christina Voros hat jetzt etwas genauer darüber gesprochen, allerdings ohne zu viel verraten zu wollen.

Kevin Costners Präsenz soll im Yellowstone-Finale weiter große Rolle spielen

Der Hollywood Reporter hat ein Interview mit Voros geführt, in dem es um die strenge Geheimhaltung für den großen Abschluss der Hit-Serie geht. Da Kevin Costners John Dutton zuletzt noch eine große Rolle in den ersten Folgen der 5. Staffel hatte, bekam sie auch die Frage gestellt, was für eine Bedeutung er für die restlichen Episoden noch hat.

Darauf antwortete die Yellowstone-Regisseurin vorsichtig und trotzdem vielversprechend:

Seine Präsenz ist integraler Bestandteil [der neuen Yellowstone-Folgen]. Ich denke, mehr zu sagen, würde möglicherweise die ganze Arbeit gefährden, die in das Editieren der Drehbücher geflossen ist! (Lacht) Aber ich denke, der Grund, warum sich die Leute fragen: 'Ist er, ist er nicht? Wo ist er, wo ist er nicht?' liegt daran, dass er der Patriarch ist und seine Anwesenheit ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte ist. John Dutton steht immer noch im Mittelpunkt.

Schaut hier noch einen Trailer zum Yellowstone-Finale:

Yellowstone - S05b Trailer (English) HD

Schon länger wird darüber spekuliert, ob Costners Figur womöglich durch einen Serientod aus den finalen Folgen geschrieben wird. Der Schauspieler selbst gab dieser Möglichkeit schon seinen Segen. Wie das Finale mit der Abwesenheit des Stars wirklich umgeht, wird sich schon bald zeigen.

Wann startet das Yellowstone-Finale in Deutschland?

Hierzulande werden die letzten Folgen der 5. Staffel Yellowstone ab dem 12. November 2024 auf dem Kanal AXN ausgestrahlt. Er ist beispielsweise über Amazon mit Zusatzkosten buchbar. Ein Starttermin bei Paramount+ oder Netflix ist noch nicht bekannt.



