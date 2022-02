John Wick 4 mit Keanu Reeves hat endlich einen deutschen Kinostart, der Fans enttäuschen wird

John Wick 4 mit Keanu Reeves hat jetzt einen deutschen Kinostart, der weit von dem ursprünglichen Termin abweicht. Wie ist es dazu gekommen?

Zwischen den John Wick-Filmen vergeht eigentlich kaum Zeit, Keanu Reeves' melancholischer Auftragskiller humpelt direkt von einer Mission in die nächste. Wunden aus John Wick 2 bluten in John Wick 3 noch. Die Abstände zwischen den Kinostarts wachsen aber.

Wann startet John Wick 4 mit Keanu Reeves in den deutschen Kinos?

Dass der US-Start von John Wick: Kapitel 4 auf den März 2023 (!) verschoben wurde, wissen wir bereits seit Dezember. Jetzt wurde auch der deutsche Start des Actionfilms bestätigt: In Deutschland kommt John Wick 4 am 23. März 2023 in die Kinos. Das kündigt eine Pressemitteilung des deutschen Verleiher LEONINE an.

Fans müssen sich nun auf diese unerwartet große Verspätung einstellen. Denn eigentlich sollte der Actionfilm bereits im Dezember 2021 anlaufen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Schaut euch das aktuelle Video zu John Wick 4 mit Keanu Reeves an:

John Wick: Kapitel 4 - Announcement-Video (English)

Wie kommt die eklatante Verspätung von John Wick 4 zustande?

Zwischen John Wick 3 und John Wick 4 werden fast 4 Jahre liegen. So enttäuschend die Verspätung für Fans ist: Sie ließ sich leider kaum verhindern. Durch die Corona-Pandemie ist der Kinokalender dynamisch. Von den vielen Verschiebungen des Jahres 2020 und den frühen Monaten des Jahres 2021 erholt er sich nur langsam. Große Filme versuchen einander aus dem Weg zu gehen. Ein Beispiel: John Wick 4 wäre ursprünglich zusammen mit Matrix 4 gestartet. Das wirkte von Beginn an unrealistisch.

Dazu kommt, dass die Corona-Schutzmaßnahmen die Dreharbeiten, die oft auf der ganzen Welt stattfinden, erschweren und verlangsamen. Die Produktion von John Wick 4 musste etwa zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Wer ist außer Keanu Reeves in John Wick 4 dabei?

Der Film bringt die Figuren von Laurence Fishburne und Ian McShane zurück. Außerdem wird Chad Stahelski wieder Regie führen. Actionfans können sich auf die beiden Kampfgötter Donnie Yen und Scott Adkins freuen.



