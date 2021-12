Sci-Fi-Katastrophe: Matrix 4 mit Keanu Reeves ist der schlimmste Film des Jahres

Unser Kollege Yves aus dem Video-Team ist Matrix-Fan. Der neue Teil der Sci-Fi-Reihe ist für ihn trotzdem ein unfassbares Desaster geworden.

Mit Matrix Resurrections ist zum Ende des Jahres noch einer der meisterwartetsten Filme 2021 in den Kinos gestartet. Den Reaktionen zufolge ist der ungewöhnliche Mix aus (Meta-)Reboot und Sequel aber genauso polarisierend wie die bisherigen Fortsetzungen Matrix Reloaded und Matrix Revolutions.

Auch unser Kollege und Video-Redakteur Yves hat sich Matrix Resurrections vor dem Kinostart schon angeschaut und war von dem Sci-Fi-Blockbuster einfach nur entsetzt. Seine vernichtende Meinung hat er für euch im Video zusammengefasst.

Für Yves ist Matrix 4 der schlechteste Film des Jahres

Über den neuen Teil der Sci-Fi-Reihe hat Yves kaum etwas Gutes zu sagen. Gelungen ist für ihn die Rückkehr von Keanu Reeves in seiner Paraderolle als Neo, auch wenn der Star auf ihn ebenfalls eher lustlos wirkt.

Schaut hier die komplette Video-Review von Yves zum vierten Matrix-Film:

Matrix 4 ist die schlimmste Fotzsetzung des Jahres | Matrix Resurrections Review

Ansonsten beschreibt Yves Matrix Resurrections als schlechtesten Kinofilm 2021, gegen den sogar die von ihm oft kritisierten Star Wars-Sequels Meisterwerke seien. Vor allem der Ansatz, das Matrix-Franchise im neuen Teil in eine Meta-Komödie voller albernem Humor zu verwandeln, bezeichnet er als zweieinhalbstündige Tortur für einen Matrix-Fan.

Auch der Umgang mit bekannten Charakteren, die hier teilweise extrem verändert wurden, ist für Yves nichts weniger als respektlos. Dazu kommt die Action, die in der Original-Trilogie immer wieder unvergessliche Szenen hervorgebracht hat. In Matrix Resurrections gibt es für Yves allerdings keine einzige wirklich gelungene Actionsequenz.

Am Ende ist Matrix 4 für ihn eine ärgerliche Katastrophe, gegen die selbst Yves' andere schlechte Filme 2021 wie Venom: Let There Be Carnage überragende Werke sind.

Podcast: Wie gut ist Matrix Resurrections wirklich?

Im dieser Ausgabe von Leinwandliebe, dem Podcast unserer Kolleg:innen bei FILMSTARTS, dreht sich alles um das neuste Kapitel der Matrix-Reihe. Mit vielen Spoilern wird die Sci-Fi-Fortsetzung bis aufs kleinste Detail untersucht.

Ist die Rückkehr von Neo und Trinity gelungen? Wie fügen sich die neuen Figuren in den Film? Und wie passt Matrix Resurrections ins Matrix-Franchise? All diese Fragen werden im Podcast diskutiert.

