John Wick 4 trifft Tarantino: Die stylische Action in Deathloop lässt dich nicht mehr los [Anzeige]

Killer-Action und eine packende Welt mit besonderem Twist: Wer auf John Wick 4 wartet, findet im Videospiel Deathloop jetzt den optimalen Ersatz.

Viele Action-Fans müssen sich derzeit in Geduld üben: John Wick 4 mit Keanu Reeves klingt zwar immer besser, lässt aber noch auf sich warten. Abhilfe schafft jetzt das Videospiel Deathloop von Entwicklerstudio Arkane, das vorerst Konsolen-exklusiv für die Playstation 5 erscheint. Hier schlüpfen Spieler:innen nämlich selbst in die Rolle eines hartgesottenen Killers, der in stylischer Atmosphäre seinen Gegnern nach dem Leben trachtet. Doch dabei gibt es eine Sache, die alles auf den Kopf stellt.

Deathloop bietet alles, was Action-Fans von John Wick 4 erwarten

Das Game lässt dabei den Traum all jener Fans wahr werden, die sich schon immer einmal selbst an Keanu Reeves' Statt durch seine Welt bewegen wollten. Mit seinen neongetränkten Straßenschluchten und bombastisch inszenierten Nachtclubs lässt Deathloop die Herzen von John Wick-Fans höher schlagen.

Schaut euch den Trailer zu Deathloop an:

Deathloop - Trailer (Deutsch) HD

Auch das Ziel des Spiels kommt denen der Kultfilme nahe: Eine Gruppe von Zielpersonen soll durch die Hand von Spielfigur Colt das Zeitliche segnen. Der Elite-Killer agiert dabei nicht nur genauso griesgrämig, sondern auch ähnlich einfallsreich wie John Wick.

Deathloop bietet ähnlich kreative Kampfmechaniken wie die John Wick-Reihe

Spieler:innen stehen neben einem immensen Waffenarsenal auch diverse übernatürliche Kräfte zur Verfügung. Die erlauben es etwa, Gegner:innen per Telepathie durch die Gegend zu schleudern oder ihre Gedanken zu kontrollieren. Gaming-Fans dürfte das an die kreative Metzelei aus der Dishonored-Serie erinnern.

Das bedeutet einerseits ein wahres Fest für Action-Fans, die sich mit unendlichem Kombinationsreichtum an Waffen und Fähigkeiten brachial ihren Weg bahnen wollen. Doch ähnlich wie in einigen John Wick-Szenen bietet sich auch in Deathloop häufig die Möglichkeit, still und heimlich mit Messer und Verstand um die Gegner:innen herumzuschleichen.

Und täglich grüßt John Wick: Darum geht's in Deathloop

© Bethesda Softworks Colt aus Deathloop

Die einfallsreiche Dynamik ist dabei aber nur einer der Reize des Action-Games. Das ganze Spiel ist eingebettet in eine wahrhaft abgefahrene Story: Der Insel-Schauplatz Blackreef ist nämlich in einer Zeitschleife gefangen, dem sogenannten Deathloop. Um den zu durchbrechen, muss Colt mit den sogenannten Visionären die acht mächtigsten Figuren der Insel aus dem Weg zu räumen.

Colt bleibt bei diesem Plan allerdings nicht ungestört: Die kaltblütige Julianna will den Deathloop am Laufen halten und den Protagonisten deswegen aus dem Weg räumen.

Das ist aber noch lange nicht alles: Während die beiden Assassinen durch die Schleife in einem ewigen Kampf gefangen sind, wird der Rest von Blackreef von mordlüsternen Partygänger:innen bevölkert. Die denken gar nicht daran, die Endlosfeier zu beenden und sind Colt daher ebenfalls extrem feindlich gesinnt.

© Bethesda Softworks Kann ziemlich grausam sein: Julianna versucht Colt mit allen Mitteln umzubringen

Deathloop setzt seine Story dabei packend in Szene: Die Optik der unterschiedlichen Locations auf Blackreef kombinieren eine psychedelische 60er-Ästhetik mit High Tech-Cyberpunk und den knalligen Farben einer Kostümparty. Das Resultat ist eine packende Atmosphäre zwischen Endzeitstimmung und Feierorgie.

Die Zeitschleife in Deathloop eröffnet dem Spieler unendliche Möglichkeiten

Bei solch beeindruckenden Schauwerten müssen Spieler:innen allerdings stets die Zeitschleife im Kopf behalten, die am Ende eines jeden Tages zurück an den Anfang springt. Das setzt Spielende allerdings nicht unter Zeitdruck: Jeder Tag ist vielmehr in vier Zeitabschnitte unterteilt, in denen je ein Level ohne irgendeine Frist beendet werden kann.

Die Zeitschleife ist daher auch keine Einschränkung, sondern bietet vielmehr (fast) unendliche Möglichkeiten: Hat sich etwa herausgestellt, dass eine Zielperson bei Durchlauf A sich nicht an dem Punkt aufhält, an dem man sie eigentlich ausschalten will, kann man diesen Fehler in Durchlauf B korrigieren. Jede Schleife eröffnet Spieler:innen neue Informationen und Fähigkeiten, die am Ende des Tages nicht verloren gehen.

© Bethesda Softworks Nicht nur Geballer: Deathloop bietet dem Spieler viele Möglichkeiten, vorzugehen

Deathloop bietet demnach nicht nur brachiale Action und aufregende Stealth-Missionen, sondern ist ein sich langsam vervollständigendes Puzzle: Jeder Tag verschafft neues Wissen darüber, wie die acht Visionäre am effizientesten auszuschalten sind und das Zeitgefängnis verlassen werden kann.

Deathloop überbrückt ideal die Wartezeit auf John Wick 4

Das Spiel kann Action-Fans also genau jene Elemente bieten, die sich jede:r von John Wick 4 erhofft: Krachende Action, eine dichte Atmosphäre mit Stil im Überfluss und eine Welt, die sich nach und nach mit all ihren überraschenden Details erschließt. Zusätzlich gibt es faszinierende Charaktere, in die man trotz Mordlust tiefer eintauchen will. Eine Prise Quentin Tarantino gibt’s also noch obendrauf.

© Concorde Wann bekommen wir neue John Wick-Abenteuer zu sehen?

Wer also nicht länger auf den John Wick 4-Kinostart im nächsten Jahr warten will und eine Playstation 5 besitzt, sollte ab dem 14. September 2021 zugreifen und sich mit Deathloop seine ganz persönliche Action-Erfahrung nach Hause holen.

