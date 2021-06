John Wick 4 mit Keanu Reeves enthüllt neues "Herz" der Reihe (aber es ist kein Hund)

Nach langem Warten wird John Wick 4 mit Keanu Reeves endlich gedreht. Nach Donnie Yen und Bill Skarsgård bestätigt ein alter Bekannter seine Teilnahme – und macht große Versprechungen in Sachen Story.

Das Casting für John Wick: Kapitel 4 ist in vollem Gange. Doch wird Keanu Reeves in dem Actionfilm-Sequel nicht nur auf neue Gesichter treffen. In einem Interview bestätigte Matrix-Star Laurence Fishburne seine Rückkehr als Bowery King. Dabei verriet er auch, dass Kapitel 4 eine wichtige neue Figur mit einer besonderen Beziehung zum killenden Hundeliebhaber einführt.



John Wick Kapitel 4: Laurence Fishburne über "Herz und Seele" des Films

Fishburne ist zur Zeit auf Werbetour für den Thriller The Ice Road und wurde in diesem Zusammenhang von Collider nach seiner Beteiligung an John Wick 4 gefragt. Daraufhin erklärte Fishburne, dass er in ein paar Monaten nach Berlin fliegt, um den Actionfilm zu drehen.

Dabei blieb es allerdings nicht. Fishburne wurde auch nach dem Drehbuch gefragt, dass einen Wendepunkt in der John Wick-Reihe markiert. Erstmals wird es nämlich nicht von Franchise-Erfinder Derek Kolstad geschrieben. Sein Abgang warf Fragen auf über die Zukunft der Reihe. Kann John Wick 4 immer noch den geliebten Mix aus handfester Action, Sentimentalität und komplexer Mythologie bieten, wenn der Mann nicht mehr dabei ist, der den Killer erfunden hat?

© Concorde Laurence Fishburne in John Wick Kapitel 2

Laurence Fishburne jedenfalls zeigt sich überzeugt von der Arbeit von Kolstads Nachfolgern Michael Finch und Shae Hatten. Außerdem verrät er, dass uns eine wichtige neue Figur in Kapitel 4 des Keanu Reeves-Actioners erwartet:

Ich hab das Skript gelesen. Es ist, richtig, richtig cool. Und obwohl es dieselbe Welt aus den drei anderen Filmen ist, geht es viel tiefer. Es geht viel tiefer, wenn es um den Code der Killer geht und die Beziehung, die [John] zu einem bestimmten Charakter hat, den glaube ich, Mr. Watanabe spielt, ist wirklich Herz und Seele [des Films].

Obwohl es so klingt, handelt es sich bei "Mr. Watanabe" laut Collider wohl nicht um einen Schauspieler (etwa Ken Watanabe). Vielmehr hat die Seite aus eigenen Quellen erfahren, dass Watanabe der Figurenname ist. Wie genau die Beziehung dieser Figur zu John Wick aussieht, bleibt vorerst unserer Fantasie überlassen. Denkbar wäre ein Mentor oder alter Freund, der John gegen die Übermacht an Assassinen behilflich ist.

Wer gehört noch zur Besetzung von John Wick 4 mit Keanu Reeves?

Bisher wurden vor allem Neuzugänge im Cast des Action-Sequels bekannt. Neben Laurence Fishburne und Keanu Reeves gehören folgende Schauspieler:innen zur Besetzung:

Wann kommt John Wick 4 im Kino?

John Wick 4 soll im Mai 2022 in die Kinos kommen. Unter normalen Umständen hätte der Film längst Premiere gefeiert. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie verzögerten sich jedoch die Dreharbeiten. Keanu Reeves musste vorher Matrix 4 fertigstellen, weshalb das vierte Abenteuer seines Auftragskillers um ein Jahr verschoben wurde.

Gedreht wird der Actionfilm mit Deutschland, Frankreich und Japan.

Was erhofft ihr euch von John Wick 4 mit Keanu Reeves?