Wie viele Figuren sterben in John Wick 4? Neuer Teil der Keanu Reeves-Reihe bricht Rekord

Die sogenannte Ein-Mann-Armee ist fester Teil des Genre-Kinos. Sylvester Stallones Rambo ist ein klassischer Vertreter dieses Typus. Keanu Reeves' John Wick ist wahrscheinlich die bekannteste Ein-Mann-Armee der Gegenwart. Aktuell läuft der 4. Teil in den Kinos, aber: Wie viele Menschen tötet John Wick in John Wick: Kapitel 4? Wir geben euch eine präzise Antwort auf diese Frage und verraten außerdem das Body Count-Ranking der Reihe.

Wie viele Tote gibt es in John Wick 4?

In John Wick 4 sterben insgesamt 140 Menschen. Das haben Screen Rant und dieser Twitter-Account unabhängig voneinander getrackt. Grundsätzlich variieren die Angaben je nach Zählweisen. Die Zahl oben etwa beschreibt die Gesamtmenge aller in John 4 getöteten Menschen. Wie viele Gegnerinnen und Gegner nur durch die Hand oder die Waffe von Keanu Reeves' Killer sterben, ist nicht sicher. Mindestens zwei Drittel der Kills gehen geschätzt auf sein Konto. (John Wick 4 schon jetzt als limitiertes Steelbook bestellen *)

Welcher John Wick-Film hat den höchsten Body Count?

In keinem Film der John Wick-Reihe starben so viele Menschen wie in Teil 4. Auf die bislang längste Laufzeit von knapp 170 Minuten verteilen sich 140 Tote. Das macht im Schnitt 0,82 Leichen pro Minute. Auf Platz im Leichen Ranking liegt John Wick: Kapitel 2. Hier starben ebenfalls unfassbare 128 Figuren, was bei einer Laufzeit von nur 123 Minuten einen Schnitt von 1,05 Leichen pro Minute ergibt.

Auf Platz 3 liegt John Wick: Kapitel 3 mit 94 Toten und 0,72 Kills pro Minute. John Wick 1 landet auf dem letzten Platz mit immer noch beeindruckenden 77 Kills verteilt auf 96 Minuten, was sogar einen besseren Minutenschnitt ergibt als John Wick 3, nämlich 0,80 Tote pro Minute. Insgesamt sterben in allen John Wick-Teilen 439 Figuren.

Hier das John Wick-Body-Count-Ranking im Überblick:

Platz 1: John Wick 4 - 140 Kills (0,82 pro Minute)

Platz 2: John Wick 2 - 128 Kills (1,05 pro Minute)

Platzt: 3: John Wick 3 - 94 Kills (0,72 pro Minute)

Platz 4: John Wick 1 - 77 Kills - (0,80 pro Minute)

Worum geht es in John Wick 4?

John Wick steht auf der Abschussliste und das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist, wächst immer weiter – wodurch auch seine Gegner zunehmend gefährlicher werden. Langjährige Freunde werden plötzlich zu Feinden und die Zahl seiner Mitstreiter schrumpft.

Doch es gibt vielleicht noch einen Weg, als freier Mann den Sieg über die Hohe Kammer davonzutragen, die ihn tot sehen will. Dafür muss der eigentlich berentete Auftragskiller allerdings um die ganze Welt reisen. Und seine Widersacher haben überall in der Unterwelt mächtige Verbündete, die ihm tödliche Assassinen auf den Hals hetzen. Trotzdem kämpft er sich seinen Weg von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.

Wie geht es weiter mit John Wick? Kommt John Wick 5?

Noch ist die Zukunft von John Wick nicht offiziell geklärt. John Wick 4 kann problemlos als Abschluss der Reihe gesehen werden. Ihr dürft jedoch davon ausgehen, dass John Wick: Kapitel 5 kommt. Teil 4 und 5 sollten ursprünglich sogar hintereinander gedreht werden. Der aktuelle Erfolg des neuen Films wird die Planungen nur befeuern.

