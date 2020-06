John Wick bei Amazon Prime: Kennt ihr wirklich alle Verbindungen zu Matrix?

John Wick könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime streamen: Der Actionkracher hat um einiges mehr mit Matrix gemeinsam als den kaum gealterten Hauptdarsteller Keanu Reeves.

Ab sofort könnt ihr mit John Wick einen der besten Actionfilme der letzten Jahre bei Amazon Prime streamen. Keanu Reeves erlebte mit der Rolle des legendären Auftragskillers John Wick eine regelrechte Renaissance und ließ seine besten Actionhelden-Tage von Speed und Matrix aufleben.

Mit Matrix hat die John Wick-Reihe sogar um einiges mehr gemeinsam als nur seinen Hauptdarsteller Keanu Reeves.

Das Offensichtliche: Keanu Reeves ist der Auserwählte in Schwarz

Egal ob Neo in Matrix oder John Wick in John Wick. Keanu Reeves ist schier unantastbar, ein unbezwingbarer Kämpfer und wie alle coolen Leute trägt er schwarze Klamotten.

© Warner/StudioCanal Keanu Reeves in John Wick und Matrix

Die Menge an fliegenden Kugeln bleibt gleich, auch wenn Keanu Reeves für John Wick Lack und Sonnenbrille gegen teuren Zwirn und Vollbart eingetauscht hat. Der größte Unterschied zwischen den beiden Filmen ist aber vermutlich die Komplexität der Handlung.

Unser Video zu John Wick 4: So könnte die Reihe weitergehen

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

Einer der Regisseure war Keanu Reeves Stuntdouble in Matrix

Mit John Wick geben die beiden Stuntmänner Chad Stahelski und David Leitch ihr Regiedebüt. In Hollywood ist das Team rund um die beiden bereits seit Längerem als gefragte Stuntcrew bekannt. Bereits bei Matrix der Wachowski-Schwestern waren sie mit dabei. Chad Stahelski war sogar als Keanu Reeves Stuntdouble vor der Kamera.



Morpheus & Co: Wiedersehen zahlreicher Matrix-Schauspieler in John Wick

In den John Wick-Filmen werden gleich vier Matrix-Schauspieler vereint: Neben Keanu Reeves waren auch Randall Duk Kim als Schlüsselmacher und Daniel Bernhardt als Agent in der Matrix-Reihe dabei.

© Studiocanal/Warner Randall Duk Kim in John Wick und Matrix

Randall Duk Kim spielte damals den geheimnisvollen Schlüsselmacher und ist bei John Wick als "The Doctor" zu sehen, der die Wunden von Kriminellen versorgt, die nicht ins Krankenhaus gehen wollen.

Daniel Bernhardt wiederum ist in Matrix Reloaded als ein Agent zu sehen, der eine Actionszene mit Morpheus gemeinsam hat. Die beiden kämpfen auf dem Dach eines LKWs während einer Verfolgungsjagd gegeneinander.

© StudioCanal/Warner Daniel Bernhardt in John Wick und Matrix

In John Wick spielt er den Handlanger Kirill des Haupt-Antagonisten Viggo Tarasov. Als ausgebildeter Martial-Arts-Kämpfer passt er wunderbar in beide Action-Reihen.

In der Fortsetzung John Wick: Kapitel 2 gesellt sich dann sogar Laurence Fishburne, bekannt als Morpheus in Matrix, dazu. Ihn sehen wir in der John Wick-Reihe als The Bowery King, Kopf einer Untergrundorganisation. Kommt uns bekannt vor.

© StudioCanal/Constantin Laurence Fisburne in der John Wick- und Matrix-Reihe

Der Musiker Marilyn Manson steht zwar nicht vor der Kamera, aber er ist in beiden Action-Reihen auf dem Soundtrack vertreten.

Verrückte Fan-Theorie: John Wick spielt in der Matrix

Eine witzige Theorie bringt die beiden Action-Reihen John Wick und Matrix noch näher zusammen, als sie ohnehin schon sind. Es gibt nämlich einige Indizien dafür, dass sich John Wick innerhalb der Matrix abspielt. Wir haben euch die Theorie mit allen Einzelheiten aufgelistet.



Habt ihr das Neo-Easter Egg in John Wick entdeckt?

Zu guter Letzt haben es sich die John Wick-Macher nicht nehmen lassen, ein Matrix-Easter-Egg in den Film einzubauen.

© StudioCanal Oben rechts: Neo-Easter-Egg in John Wick

Wenn ihr Argusaugen und ein schnelles Reaktionsvermögen habt, dann könnt ihr in zwei kurzen Szenen den Namen "Neo" erspähen, Keanu Reeves Rollenname in Matrix. So heißt der Avatar des Videospielers in der Lagerhaus-Szene im ersten John Wick-Film.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Habt ihr noch mehr Verbindungen von Matrix und John Wick entdeckt?