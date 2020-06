Matrix 4: Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss bereiten sich auf die große Action vor

Der Kinostart von Matrix 4 wurde zwar fast um ein ganzes Jahr verschoben. Ein neues Bild von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss beim Training sorgt dennoch für Vorfreude.

Eigentlich sollte Matrix 4 bereits im Mai 2020 seine Premiere feiern. Seit ein paar Tagen wissen wir jedoch, dass sich die Fortsetzung, die momentan unter der Regie von Lana Wachowski, verspäten wird. Um fast ein ganzes Jahr wurde der Kinostart von Matrix 4 verschoben.

Das ist natürlich ein gewaltiger Dämpfer, auch wenn die Gründe nachvollziehbar sind. Die Corona-Pandemie sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten dafür, dass zahlreiche Film- und Serienproduktionen auf der ganzen Welt unterbrochen werden mussten. Nun versuchen Studios und Verleiher, neue Terminpläne auf die Beine zu stellen.

Matrix 4: Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss vereint

Auf Instagram teilt Tiger Hu Chen derweil ein neues Bild, das ihn zusammen mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss beim Training für Matrix 4 zeigt. Chen, der auch privat mit Keanu Reeves befreundet ist und ihn in Vergangenheit bei diversen anderen Projekten unterstützte, war auch schon in die Stunt-Arbeit der ersten drei Matrix-Filme involviert.

Tiger Hu Chen ist allerdings nicht das einzige Mitglied des Stunt-Teams der Matrix-Reihe. Auch die John Wick-Schöpfer Chad Stahelski und David Leitch greifen Lana Wachowski bei der ein oder anderen Szene unter die Arme. Zwar wurden sie nicht direkt als Second-Unit-Regisseure engagiert. Vielmehr können wir uns ihre Rolle in beratender Position vorstellen.

Für die Action von Matrix 4 verspricht Chad Stahelski auf alle Fälle ein paar ziemlich phänomenale Szenen, die sogar das Original toppen könnten. Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss zeigten sich derweil zuletzt sehr beeindruckt von dem Drehbuch, das Lana Wachowski gemeinsam mit David Mitchell und Aleksandar Hemon für Matrix 4 geschrieben hat.

Matrix 4 startet nun am 1. April 2022 in den USA in den Kinos.

