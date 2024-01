John Wick-Ersatz von Action-Gott John Woo: Jetzt unfassbares Rache-Inferno mit genialem Twist vorbestellen

Ende letzten Jahres brachte John Woo mit Silent Night ein ungewöhnliches Action-Spektakel in die Kinos. Das Rache-Inferno der John Wick-Produzenten erscheint im März fürs Heimkino und kann schon jetzt vorbestellt werden.

Wer glaubt, dass Rache-Geschichten kaum etwas Neues bereithalten, sollte sich Silent Night - Stumme Rache ansehen, denn hier hat sich Action-Regisseur John Woo etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Fest für die Sinne besticht auch durch spektakuläre Sprengfallen und Zeitlupen-Action, an deren Umsetzung die Produzenten und andere Crewmitglieder von John Wick: Kapitel 4 beteiligt waren.

Silent Night hält einen genialen Twist bereit

Für viele sind Filme inzwischen zu Hörbüchern geworden, wenn Netflix und Co. einfach nebenher laufen. Und dank der völlig auserzählten Dialoge, kann man viele Filme auch mitverfolgen, ohne sie wirklich zu sehen. John Woo spielt da nicht mit und legt den Fokus auf das, was Kino einzigartig macht: die Bildsprache. Silent Night kommt vollständig ohne Dialoge aus. Das ist nicht nur ein genialer Twist, sondern bringt die Emotionen auf ganz andere Weise zum Vorschein.

Gegenüber Vulture erklärte der Regisseur aus Hongkong, warum er sich gegen Dialoge entschieden hat:

So konnte ich die Geschichte mit Bildern erzählen, um zu zeigen, wie sich die Figur fühlt. Wir verwenden Musik anstelle von Sprache. Und der Film besteht nur aus Bildern und Tönen.

Bereits in Im Körper des Feindes zeigte Woo, wie es aussieht, wenn sich wilde Schießereien mit Musik verbinden, dort wählte er mit Somewhere over the Rainbow ein gelungenes Kontrastprogramm.

Darum geht es in Silent Night - Stumme Rache

Für Brian Godlock (Joel Kinnaman) wird Heiligabend alles andere als besinnlich, als sein kleiner Sohn im Kreuzfeuer einer Gang getötet wird. Godlock wird dabei selbst so schwer verletzt, dass er seine Stimme verliert. Traumatisiert und wütend sinnt er auf Rache und beginnt ein hartes Training. Bereitwillig alles zu riskieren, macht er sich auf den Weg, um seinen Sohn zu rächen.

