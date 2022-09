Johnny Depp gegen Amber Heard: Die erste Verfilmung kommt schon im September und das ist die Besetzung

Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bereits Ende des Monats erscheint der erste Spielfilm, der sich mit dem Ereignis auseinandersetzt.

Vom 11. April bis zum 1. Juni 2022 ging der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Schon währenddessen wurde spekuliert, in welcher Form das Medienspektakel in Film und Fernsehen aufgearbeitet wird. Ein Spielfilm wurde bereits abgedreht: Hot Take: The Depp/Heard Trial soll Ende des Montags in den USA erscheinen.

Die Besetzung von Johnny Depp und Amber Heard in Hot Take

Das Projekt wurde exklusiv für den US-amerikanischen Streaming-Dienst Tubi entwickelt und in Höchstgeschwindigkeit umgesetzt. Kaum ist die Tinte in den Geschichtsbüchern getrocknet, rollt Regisseurin Sara Lohman den Fall erneut aus. Wie Variety berichtet, sind nun die Schauspielenden bekannt, die Depp und Heard verkörpern.

Mark Hapka (Days of Our Lives) spielt Johnny Depp



Megan Davis (Heart to Heart) spielt Amber Heard

© KVH Media Group/DCFilm Productions Mark Hapka und Megan Davis

Darüber hinaus wurden Melissa Marty (Station 19) und Mary Carrig (Law & Order True Crime) engagiert. Marty spielt Camille Vasquez, die Anwältin von Johnny Depp. Carring übernimmt die Rolle von Elaine Bredehoft, die Heard vor Gericht vertreten hat. Das Drehbuch des Films stammt aus der Feder von Comedy-Autor Guy Nicolucci.

Hot Take: The Depp/Heard Trial feiert am 30. September 2022 seine Premiere, also rund vier Monate nach dem Endes des Prozesses. Tubi konnte offenbar nicht schnell genug mit einem filmischen Beitrag auf die gerichtliche Auseinandersetzung der beiden Hollywood-Stars reagieren. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, ist unklar.

