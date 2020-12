Teuerste Szene aller Zeiten? So viel kostet Johnny Depps Nicht-Auftritt in Phantastische Tierwesen 3

Johnny Depp hat Phantastische Tierwesen 3 verlassen, aber das zu einem hohen Preis. Für nur eine gedrehte Szene im Harry Potter-Spin-off erhielt er 16 Millionen Dollar. Aber warum?

Ursprünglich sollte Johnny Depp in Phantastische Tierwesen 3 als Bösewicht Gellert Grindelwand zurückkehren. Im November trennten sich allerdings die Wege des Harry Potter-Franchise und des Fluch der Karibik-Stars. Da hatte Depp bereits eine Szene aus dem Fantasy-Blockbuster gedreht.

Diese eine Szene könnte als eine der teuersten in die Filmgeschichte eingehen. Nun ist nämlich bekannt, wie viel Geld Johnny Depp für eine Szene bekommen hat, die wohl so nie im Harry Potter-Spin-off zu sehen sein wird.

Phantastische Tierwesen 3: So viel kostet die Szene mit Johnny Depp

Johnny Depp erhält für die Deleted Scene in Phantastische Tierwesen 3 sage und schreibe 16 Millionen Dollar. Das Studio Warner Bros. muss nämlich die vollständige Gage des Schauspielers bezahlen, die ursprünglich für einen viel größeren Auftritt ausgehandelt wurde.

Warum muss Warner Bros. so viel für so eine kleine Szene bezahlen?

Grund dafür ist der Vertrag zwischen Star und Studio. Laut eines Exposés des Hollywood Reporters hatte Depp einen sogenannten Pay or Play-Vertrag. Dieser verpflichtete das Studio zur Zahlung der Gage auch dann, wenn Depp aus dem Vertrag entlassen wird.

Dabei fehlte eine sogenannte Moralitätsklausel. Diese hätte Warner von der vollständigen Zahlung entbunden, wenn es aus moralischen Gründen zu einer Trennung der Vertragspartner kommt.

© Warner/NBC Johnny Depp und sein Nachfolger Mads Mikkelsen

Genau das war der Fall. Ein britisches Gericht urteilte, dass die Boulevard-Zeitung The Sun Johnny Depp weiterhin als "Frauenschläger" bezeichnen darf. Im Urteil äußerte der zuständige Richter außerdem, dass er Amber Heards Vorwürfen der Körperverletzung durch Depp Glauben schenkt.

Die Vorwürfe sowie die öffentliche Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Heard hätten eine Moralitätsklausel in Kraft treten lassen können - doch diese gab es nicht. Nun muss Warner Bros. 16 Millionen Dollar für die gedrehte Szene mit Depp bezahlen.

Der Harry Potter-Spin-off und seine teure Deleted Scene

Die teuerste Filmszene aller Zeiten ist es übrigens nicht, da diese Liste von Action- und Kriegsfilmen angeführt wird. Eine der teuersten Deleted Scenes der Filmgeschichte ist es aber auf jeden Fall.

Immerhin kostet Johnny Depps Nicht-Auftritt fast so viel wie die komplette Landungsszene am Anfang von Der Soldat James Ryan oder die Highway-Jagd in Matrix 2.

Wann kommt Phantastische Tierwesen 3 ins Kino?

Die Dreharbeiten wurden durch die Neubesetzung nicht länger aufgehalten. Als Nachfolger in der Rolle von Gellert Grindelwald wurde Mads Mikkelsen engagiert.

Gedreht wird der Fantasy-Film, der vor der Harry Potter-Reihe spielt, in den Warner Bros. Studios im englischen Leavesden. Phantastische Tierwesen 3 startet am 14. Juli 2022 in den deutschen Kinos.



